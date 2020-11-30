從警沒尊嚴！改當工程師 前女警訴心聲：給我10萬也不回去

警察具有特殊的社會地位，維護治安要靠他們，卻不是討喜的工作。一位曾從警4年的女性網友，分享自己決定辭職的原因，並表示雖然現在薪水不如過去，但就算是月薪10萬她也不願意再當警察。箇中辛酸，令許多網友和同業感嘆。

「這是我從警4年，最後離職的心得」，一位女網友在網路論壇「Dcard」發表一篇題為「建議不要考警察」的文章，引起熱議。發文網友表示，自己是一般大學畢業生，會當上警察，是因為看到補習班文宣發現四等警察特考錄取率很高，原本只抱著考考看的想法，結果準備了4個月後真的考上了，然而任職之後才知道這是個莫名其妙的工作。

她自認不是怕辛苦的女生，並非不適應工作，警察任何麻煩的差事都能勝任，也常獲長官和同事誇獎。然而，「那是一個環境不友善、封閉、同事素質落差很大的職場」，這份職業的種種缺點，長期累積下來已讓她無法再忍受。

她列舉了6項缺點，包括放假永遠不固定，毫無生活品質。「你永遠不知道原本排好的休假會不會取消」，她說只要長官一句話，就算遠在天邊也得趕回來，若趕不回去，會變成全所的罪人，被長官記恨許久。

又提到長官思維跟不上現實，難以接受他人的建議，即使私下和緩溝通也會被認為是忤逆。

另外還有輪班制排亂七八糟，幾乎讓每個同事的身體操出毛病；同事離譜狀況多，劈腿、約砲、被仙人跳、欠賭債借錢、上班酒醉……；因身為女性而被逼應酬陪笑、被開黃腔。

而最終讓她決定辭職關鍵，是社會對警察不友善，連家人也對警察有敵意。她痛陳，警察每天挨媒體、民眾的罵，執行公權力不被尊重，被打被罵無法正當防衛，只能大聲喝斥辦妨害公務，若是情況危險開槍，還要面對無數的報告、甚至多年纏訟。

因此即使多位長官極力挽留，也願意幫她調單位，她仍打定主意離開。最後她透露當警察時月入5萬5，現在則在電子大廠當工程師，月薪約4萬6到4萬8，可以正常上下班、見紅就休，並再次強調「警察真的不是一個很好的工作，給我一個月10萬我也不會回去」。

對於發文者的轉職心路歷程，許多網友都給予正面回應，「軍警一家親原來是真的啊！跟我當兵時有87%像」、「警察需要的不是人才，是奴才」、「支持你離職，人生還很長，做自己喜歡的工作很棒」、「我想按一百個讚，真的不管做了多少、能力多好，比男警多強，還是要被說花瓶」、「軍警消，全台最沒人權的職業」。