30歲後還在超商打工遭酸「是什麼心態」 網揭背後真相

台灣便利商店密集度高居全球第二，僅次於韓國，可見國人高度依賴超商，不過就有一名網友PO文詢問「30歲後還在便利商店打工的人，究竟是什麼心態？」引發大批網友熱烈討論。

原PO在PTT發文表示，如果是30歲以下的人，去便利商店打工就算了，但是30歲以上的人，如果不是當店長，而是還在便利商店打工，「這種人是什麼心態？」

貼文一出，隨即掀起一片罵聲，「不偷不搶，還要被你瞧不起」、「正正當當的工作有什麼好嗆」、「會發這種文的是什麼心態」、「職業不分貴賤，管人什麼心態」、「有些田橋仔或房東做身體健康的，不要亂瞧不起人」。

此外，還有網友點出關鍵，表示鄉下地區撇除軍公教，一般便利商店的薪水屌打很多傳統產業，甚至工讀生的時薪都比全職還高，更直言「28K便利商店和25K傳產，前者會被看不起、後者不會，這在台灣很正常，不過也很詭異」。