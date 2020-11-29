營造職災死亡高 專家痛「便宜行事讓勞工跟老天對賭」

嘉南藥理大學職業安全衛生系主任黃小林表示，營造業職災事故高，很大的因素是出在下包，不少是臨時工、派遣人力，通常安全衛生意識薄弱，但營造業又缺工，業者想要如期完工，就會出現職安的「模糊地帶」；台灣生活環境安全與衛生學會理事長、前嘉南藥理大學職業安全衛生系主任鄭世岳也說，政府相關營造安全衛生法規很周延，但執行面無法落實，因安檢人力遠遠不如建案，建議政府可善用民間工業安全技師，協助施工安全改善及技術指導。

黃小林說，職災事故有一成是硬體設備，九成以上是人為因素，但人的管理才是最難的，營造很多都是外包承攬作業，工人上職安教育訓練課程，常常是應付一下，很難聽得進去，但南部缺工又很嚴重，公共工程或民間建案，都有如期完工的壓力，業者要求太多，工人就不做了，跳槽到其他工地，但不要求又可能發生職災意外，受到重罰或勒令停工。

黃小林指出，落實職安檢查一定可以降低職災發生率，但不論是中央和地方政府，勞檢人員都是遠遠不足，工地主任或安全管理人員也不可能隨時盯著工人，管理太嚴格又會被勞工討厭，虛應了事，還是要加強勞工自我風險意識，生命安全比賺錢重要。

鄭世岳說，勞工安全意識不高，政府無法落實執行安檢及業者省成本等，都是造成營造職災事故的原因，尤其為了省成本高吊作業沒有安全防護、施工架沒有護欄等，就很容易發生墜落意外，建議營造高風險作業應該也要比照建立檢查申報制度， 讓更多職安技師投入落實法令的規定，才能有效遏阻職災的發生。

從事鐵架組立30多年的許老闆說，「每一條人命都賠不起」，每次職災意外都怪業者，但他們才是最不願意看到意外發生的， 他不否認有時會遊走模糊地帶，若工作場合不是太高，就不一定會搭施工架，也沒有嚴格要求一定要帽安全帽，但最基本要求是「工人安全回家」。