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營造職災死亡高 專家痛「便宜行事讓勞工跟老天對賭」

聯合報 / 記者吳淑玲／台南即時報導
在營造業中，鷹架工人墜落意外的風險更高，但安全長期被忽視。記者吳淑玲／攝影
在營造業中，鷹架工人墜落意外的風險更高，但安全長期被忽視。記者吳淑玲／攝影

嘉南藥理大學職業安全衛生系主任黃小林表示，營造業職災事故高，很大的因素是出在下包，不少是臨時工、派遣人力，通常安全衛生意識薄弱，但營造業又缺工，業者想要如期完工，就會出現職安的「模糊地帶」；台灣生活環境安全與衛生學會理事長、前嘉南藥理大學職業安全衛生系主任鄭世岳也說，政府相關營造安全衛生法規很周延，但執行面無法落實，因安檢人力遠遠不如建案，建議政府可善用民間工業安全技師，協助施工安全改善及技術指導。

黃小林說，職災事故有一成是硬體設備，九成以上是人為因素，但人的管理才是最難的，營造很多都是外包承攬作業，工人上職安教育訓練課程，常常是應付一下，很難聽得進去，但南部缺工又很嚴重，公共工程或民間建案，都有如期完工的壓力，業者要求太多，工人就不做了，跳槽到其他工地，但不要求又可能發生職災意外，受到重罰或勒令停工。

黃小林指出，落實職安檢查一定可以降低職災發生率，但不論是中央和地方政府，勞檢人員都是遠遠不足，工地主任或安全管理人員也不可能隨時盯著工人，管理太嚴格又會被勞工討厭，虛應了事，還是要加強勞工自我風險意識，生命安全比賺錢重要。

鄭世岳說，勞工安全意識不高，政府無法落實執行安檢及業者省成本等，都是造成營造職災事故的原因，尤其為了省成本高吊作業沒有安全防護、施工架沒有護欄等，就很容易發生墜落意外，建議營造高風險作業應該也要比照建立檢查申報制度， 讓更多職安技師投入落實法令的規定，才能有效遏阻職災的發生。

從事鐵架組立30多年的許老闆說，「每一條人命都賠不起」，每次職災意外都怪業者，但他們才是最不願意看到意外發生的， 他不否認有時會遊走模糊地帶，若工作場合不是太高，就不一定會搭施工架，也沒有嚴格要求一定要帽安全帽，但最基本要求是「工人安全回家」。

營造業職災意外中，搭施工架（鷹架）工人常是冒最大的風險，台灣施工架安全協會理事長李祥正表示，每年至少發生3、40起墜落死亡個案，「安全不能只是口號」、「安全一定要付出成本」，這是李祥正常掛在嘴邊的一句話，搭施工架是風險中的風險，以前都被忽視，工人冒著極大的風險，都在跟老天對賭，賭贏了才能安全回家，協會推廣「安全施工」的觀念，但10年來環境改變不大，「多數老闆還是成本考量」，是推廣上最大的阻力。

台灣施工架安全協會推廣施工架安全。記者吳淑玲／攝影
台灣施工架安全協會推廣施工架安全。記者吳淑玲／攝影
台灣施工架安全協會理事長李祥正10年來推廣重視搭造施工架安全。記者吳淑玲／攝影
台灣施工架安全協會理事長李祥正10年來推廣重視搭造施工架安全。記者吳淑玲／攝影
在營造業中，鷹架工人墜落意外的風險更高，但安全長期被忽視。記者吳淑玲／攝影
在營造業中，鷹架工人墜落意外的風險更高，但安全長期被忽視。記者吳淑玲／攝影

職災 安檢 工安

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