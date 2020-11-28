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日薪8000網友超羨慕！他哀怨三個月沒休息 職業曝光了

聯合新聞網 / 綜合報導
男子貼上自己的日薪明細，一天賺了八千元，但卻哀怨已經三個月沒休息了。 圖／爆怨2公社
男子貼上自己的日薪明細，一天賺了八千元，但卻哀怨已經三個月沒休息了。 圖／爆怨2公社

物價高、薪水低的情況下，很多人都抱怨存不到錢，想找一份高薪的工作卻也不是那麼容易。一名網友在臉書表示自己日薪8千元，而且是常態性質，不過因此已經三個月沒有休假，因為高薪引來不少網友熱議，他也曝光自己職業，是一名「環境教育講師」，他也好奇問大家「如果是你，你受得了嗎？」

網友在臉書「爆怨2公社」發文，他貼上了一薪資所得明細，上面寫著應領執行費8,170元，網友表示這是他辛苦一天的收入，但是高薪的背後，他要抱怨這份工作「已經讓我三個月沒有休假了」，每天工作時間是早7晚9，有時候忙到10點多才能下班，經常要吃泡麵或是到超商解決三餐。

網友好奇他工作職業是什麼，原PO則表示自己是一名環境教育講師，要在室外，學生會問起任何看到的問題，所以平常也要花很多時間吸收相當多的知識，每年還需要考試，他也好奇問大家「如果是你，你受得了嗎？」

此文一出也引起網友熱議「一天八千？那你挑個10天自休應該還是很好過」、「一天8千多，做3天就勞工的最低薪資了...」、「不是可不可以的問題，應該是願不願意的概念。」、「8000*30*3=720000，很多人一年賺不到的」、「等賺夠時間到後登出好好休息。」

也有人分享自己的經驗「我之前的工作也差不多是這樣，但我覺得這樣生活只剩下工作，根本沒自由，毅然決然換了正常上下班薪水少一點的，現在反而很開心。」

環境教育講師性質和學校中的老師性質類似，但教學的形態和方式不同，對象大約可分為學生、教師、社會大眾、親子、機關團體等。有些會利用帶活動或是遊戲的方式來引導教學目標、流程等完整課程，用有趣的方式讓學生認識環境，進而願意付出行動保護環境。據了解，擔任講師需要先通過「環境教育認證」，申請過程相當辛苦。

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