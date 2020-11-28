「做裝潢的賺翻？」他怨報價百萬貴 網酸：難怪只領23K

許多專業領域都不如想像簡單，都是經過經年累月的練習所獲得的經驗成長，日前便有一位網友發問表示「做室內裝潢的人是不是賺太大了」，自己「簡單」請設計師還有統包的人來估價，事前也做好功課，但他見統包開價的人輕鬆破百萬在開價，讓他不滿表示「這些人是不是賺太大了？」

原PO在PTT的八卦版上發文，以「做室內裝潢的人是不是賺太大了」為題，表示自己有請設計師及統包的人來估價，事前有搜尋過材料的品牌、規格、樣式、價格，但統包開價的人還是輕鬆破百萬在開，甚至比網路上看到的價格還貴。原PO更稱自己不是要求奢華版，使用的都是正常材料，就質疑這些人是不是賺太大。他更補充，自己也怕裝潢的人會亂追加錢，想藉此詢問「是否因為做這一行的人普遍都這樣搞？」

此文一出，底下網友一面倒的酸這名網友，紛紛表示「師父一天3500，三個人就1萬了，兩個禮拜光是工錢就14萬」、「嫌貴就自己發小包啊，只是細節你要自己盯」、「你可以自己來啊」、「人工不用錢？難怪台灣人領22k還在笑瑞士領12萬過的慘兮兮」、「說爽的要不要自己去試試看啊，我幫你叫角材你釘一座，天花板來看看，技術都不用錢，最好免費幫你加工是吧，可悲難怪台灣23K」。

但也有網友表示認同「真的是蠻好賺的，但需要很多專業知識，自己來不容易」、「超級賺的，而且都先收部分款再去發包，爛尾凹是每個人主觀價值不同就好」、「 設計師一張設計圖就20萬超好賺的，改一次是一次價格」、「其實真的賺，水電、木工、油漆、設計都要賺，自然材料翻倍的都有，不然就是自己來」。