求職現場突被要求全程英文應對 面試男氣炸全部「講台語」

一名網友在PTT發文指出，大部分面試時都是求職者被洗臉，不過因為需要工作，往往會忍住，他好奇現實生活中會有人嗆聲面試官嗎？引發網友回應。其中有網友表示，之前朋友面試時，對方明明沒先告知要用英文面試，到場卻要求用英文，讓他朋友氣到直接用「台語」應答，讓場面氣氛十分微妙。

一名網友回文分享他朋友的親身經歷，這名網友指出，他朋友當初去面試某公司，該公司原本沒在求職網「要求英文程度」，也沒說要「英文面試」，不料正式面試時，面試官卻以英文開始詢問問題，並要求對方用英語回答，此舉直接惹火原PO朋友，全程用台語回答，「現場就呈現一個，英文提問，台語回答的極微妙場合」，不出意外，面試最後沒有成功，但原PO朋友「當下覺得超爽」。

此外，還有網友分享，自己之前去某公司面試，在面試前對方就已經先了解他的專業在哪，可是到場後由於要先筆試，他發現題目都並非自己的專業項目，讓該網友直接嗆聲，「我之前就已經跟你們說過我的專業在哪，你們確認過沒有問題我才來面試，阿現在這個職缺跟我說的完全不一樣，你們家的HR（人資）是混啥吃的？」

不只這樣，日前還有女網友表示，她的面試官遲到2小時，而且都是遲到當下才告知會晚到，等到面試官來之後，求職者也直言，「我有準時到，妳呢？」引爆面試官怒火，怒批她沒家教、沒禮貌，不想再看到她。

關於面試時遇到的突發狀況，網友意見大致分兩派，一部分網友認為求職者應對方式明明很多，有時候不需要太過強硬，這是態度問題，也是一種智慧；但也有部分網友表示，公司當初條件沒講好，或是面試官自己遲到，因為這些問題而去犧牲求職者權益，導致雙方合作破局，這才是浪費彼此的時間。