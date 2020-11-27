35歲女欲重考大學「圓老師夢」遭男友勸退 網正反吵爆

理想與麵包之間拉扯，人們往往最後不得不向現實妥協，一名35歲的女子為了一圓老師夢，希望再上一次大學，取得教育學位，不過她的男友卻相當反對，認為老師不好考，加上年紀的關係，極力勸退。對此，多數網友鼓勵女子追夢，至少不要後悔；也有少部分網友表示，現實終究是殘酷的，且現在有很多老師的待遇也不好，引發熱議。

一名網友在臉書匿名粉專「靠北女友my girl」發文指出，35歲女友突然說想回去念大學，一圓老師夢，想去讀可以修教育學分又好進的私立大學，原PO於是問她這樣要花多久的時間，對方則說，大概4年，運氣好抵學分就3年，而收入部分，先去找份打工，再慢慢朝目標邁進。

但原PO勸她打消念頭，跟對方說現在老師非常不好考，錄取率不到10%，而且她4年後都39歲了，那時候若真的要去拚，年紀可能影響記憶力成為弱勢，加上他認為女友並非典型美女，不知道面試上會不會吃虧。

思考面比較現實的原PO也說，就算女友進了所謂「比較容易進去的私校」，並修出教育學位，但她也要加倍努力才能拚上老師考試，女友只是新竹某私立科大畢業的，在原PO看來「沒有讀書的料」。

對此，許多網友支持原PO女友追夢，「又沒要你養她，你在囉嗦什麼？」、「為什麼年紀是築夢的限制？更何況，這是她的人生，到底關你什麼事？」、「她現在又不是有家庭和一堆小孩要養，趁自己還有青春時去衝一把，不管成功或失敗她都不會後悔賭這一把，這才是有意義的人生吧？」

也有少數網友表示，「問題是，現實是殘酷的」、「請她不要妄想了，我身邊幾個國立研究所畢業的也考老師很多年，現在也就混一個代課的」、「如果性別互換一下，男生到30多歲去進修，不知道會怎樣」。