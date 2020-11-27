快訊

找到了！萬華少女失聯2天 西門町連鎖服飾店內尋獲

獨／勞金局炒股弊案 廉政署發動第二波搜索

聽新聞
test
0:00 / 0:00

35歲女欲重考大學「圓老師夢」遭男友勸退 網正反吵爆

聯合新聞網 / 綜合報導
一名35歲女子想重上大學，一圓「老師夢」，遭男友勸退。示意圖／ingimage
一名35歲女子想重上大學，一圓「老師夢」，遭男友勸退。示意圖／ingimage

理想與麵包之間拉扯，人們往往最後不得不向現實妥協，一名35歲的女子為了一圓老師夢，希望再上一次大學，取得教育學位，不過她的男友卻相當反對，認為老師不好考，加上年紀的關係，極力勸退。對此，多數網友鼓勵女子追夢，至少不要後悔；也有少部分網友表示，現實終究是殘酷的，且現在有很多老師的待遇也不好，引發熱議。

一名網友在臉書匿名粉專「靠北女友my girl」發文指出，35歲女友突然說想回去念大學，一圓老師夢，想去讀可以修教育學分又好進的私立大學，原PO於是問她這樣要花多久的時間，對方則說，大概4年，運氣好抵學分就3年，而收入部分，先去找份打工，再慢慢朝目標邁進。

但原PO勸她打消念頭，跟對方說現在老師非常不好考，錄取率不到10%，而且她4年後都39歲了，那時候若真的要去拚，年紀可能影響記憶力成為弱勢，加上他認為女友並非典型美女，不知道面試上會不會吃虧。

思考面比較現實的原PO也說，就算女友進了所謂「比較容易進去的私校」，並修出教育學位，但她也要加倍努力才能拚上老師考試，女友只是新竹某私立科大畢業的，在原PO看來「沒有讀書的料」。

對此，許多網友支持原PO女友追夢，「又沒要你養她，你在囉嗦什麼？」、「為什麼年紀是築夢的限制？更何況，這是她的人生，到底關你什麼事？」、「她現在又不是有家庭和一堆小孩要養，趁自己還有青春時去衝一把，不管成功或失敗她都不會後悔賭這一把，這才是有意義的人生吧？」

也有少數網友表示，「問題是，現實是殘酷的」、「請她不要妄想了，我身邊幾個國立研究所畢業的也考老師很多年，現在也就混一個代課的」、「如果性別互換一下，男生到30多歲去進修，不知道會怎樣」。

延伸閱讀

養兒防老已落伍？ 網曝「1關鍵」為不生小孩的前提

洋蔥！從排斥到成為真父女 繼父另組新家庭：但妳永遠是女兒

不給白吃！一顆蒸餃收5元被說摳 男嗆女同事：跟老公也AA制

想不起歌名只記得前奏 失眠男發文「噔噔噔」鄉民幫神出來

相關新聞

35歲女欲重考大學「圓老師夢」遭男友勸退 網正反吵爆

理想與麵包之間拉扯，人們往往最後不得不向現實妥協，一名35歲的女子為了一圓老師夢，希望再上一次大學，取得教育學位，不過她的男友卻相當反對，認為老師不好考，加上年紀的關係，極力勸退。對此，多數網友鼓勵女子追夢，至少不要後悔；也有少部分網友表示，現實終究是殘酷的，且現在有很多老師的待遇也不好，引發熱議。

非典勞工75％擔心年前飯碗不保 12月、周一最有危機感

金融海嘯過後，「非典型就業」人數首度超過70萬，近年來更持續創新高，突破80萬大關，今年又碰上「疫情年」衝擊，根據yes...

在家工作反更累 工時約多半小時

在家上班，工時反而更長？根據英國國家統計局的數據顯示，英國在4月疫情爆發時，全國約有47%的上班族轉為在家上班，然而平均日工時比1月和2月多了將近30分鐘...

遠距辦公帶動需求 五大原因讓企業嘗試靈活辦公模式

工作型態在今年因為疫情而產生重大轉變，遠距辦公模式也帶動靈活辦公空間的市場需求。創新靈活辦公空間品牌Spaces指出，許...

做8天超過22K！板模工人挑戰連上30天 老婆見薪水袋藏不住笑意

當工人相當辛苦，依靠勞動力獲取報酬，通常以日計薪，每個月週休二日的情況下，收入比一般上班族高，但是「缺工」問題一直存在，板模工Ray日前因為想給老婆一份驚喜，於是挑戰連續上班30天，最後老婆拿到薪水袋後也相當開心。

夯職業「空間設計師」是什麼？360度VR影片解密

大眾對生活質感的需求提升，教育部描述，應運而生的「空間設計師」像是圓夢推手，不但實現屋主對美好居家風格和新生活的想像，同...

北漂青年猶豫是否「南調」 網意見大不同：全看2關鍵

許多年輕人一畢業就北上找工作，為的就是更充足的發展，不過一名網友表示，公司欲將他調回南部，雖然薪水不變，且南部有老家可住，但已習慣台北生活的他很猶豫要不要拒絕，不料文章一出，立刻引發網友兩極看法。

早上醒來只想裝病請假！「職業倦怠十大症狀」你中幾項？

雖然偶爾對工作感到疲乏是相當正常的事，但如果下班後完全無法放鬆，睡前一閉上眼，腦中馬上充斥著各種工作待辦事項...

職場霸凌調查逾10年未更新 許銘春允110年度執行

立法院衛環委員會今天邀請勞動部針對職場霸凌議題進行報告，立委質疑勞研所的職場霸凌調查已經是10年前做的調查，應要有現況調...

360度影片揭密空間設計師 職人分享2關鍵特質

教育部拍攝360度VR（虛擬實境）職場體驗影片，由職人黃家祥介紹空間設計師行業，並分享適合入行的2關鍵人格特質，就是不要...

打工比正職高薪？他試算發現「驚人真相」 掀起網友正反意見

明年基本工資時薪將調至160元、月薪則調至2萬4000元，消息曝光可謂幾家歡樂幾家愁。對此，有網友試算時薪後發現工讀生的薪水比正職高，讓他不禁好奇「為何基本月薪只有2萬4000元」，貼文一出掀起眾人熱議。

住宿餐飲徵才需求創新高 每位求職者有1.85個工作機會

旅館餐廳一度是新冠肺炎肆虐下的重災戶，但隨國旅發酵、經濟成長動能回升，住宿餐飲業逐步回溫。勞動部今天表示，根據勞動力發展...

熱門新聞

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。