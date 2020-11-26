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在家工作反更累 工時約多半小時

台灣醒報 / 記者陳是祈╱台北報導
根據統計，在家上班的工時其實比在辦公室更長。（Photo by manny PANTOJA on Unsplash）
根據統計，在家上班的工時其實比在辦公室更長。（Photo by manny PANTOJA on Unsplash）

在家上班，工時反而更長？根據英國國家統計局的數據顯示，英國在4月疫情爆發時，全國約有47%的上班族轉為在家上班，然而平均日工時比1月和2月多了將近30分鐘。專家分析，沒了實際的打卡上下班制度，取而代之的是24小時不間斷的電子信件和線上會議，導致總工時比疫情前在辦公室上班還長。

在家工作時間反增

經濟學人報導，線上工作協作平台Atlassian研究了65個國家/地區的用戶行為，統計人們在線上工作時，耗費了多少工時。結果顯示，從3月開始，員工在線上平台工作的時間愈來愈多，甚至超過正常工時。

數據顯示，在4月到5月之間，上班族的平均日工時比1月和2月多了將近30分鐘，且大多增加的時間是在晚上，甚至晚上的線上使用率更活躍。數據還發現，不同國家的狀況也有所不同，例如日工時增加最多的國家為以色列，平均每天多上班47分鐘。令人意外的是以高工時著名的韓國和日本，卻只比平常增加7分鐘左右。

老闆、員工意見不同調

在大部分國家線上工作工時都比以往多時，只有巴西和中國在家上班的日工時比疫情前短。此外，研究團隊還發現，上班族遠距工作後，工作活躍時段也有所改變，從以往集中中午到下午的工作時間，變成上午和晚上的活躍度更高，這一方面顯示人們在家工作時，由於省去通勤時間，所以會更靈活運用時間，但也蠶食了原本不需要工作、應該樣放鬆的時間。

europeanceo報導，雖然不知道疫情風險降低後，這樣的工作模式是否會持續。根據諮詢公司PwC的調查，44%的公司老闆認為員工在疫情期間，在家工作的生產力比以前高，但只有28%的員工持同樣看法，但管理階層和受雇階層都有一項共識，即使未來恢復進辦公室上班，還是希望一週至少有一天在家工作，以擁有更多彈性。

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在家工作 工時 上班族 新冠肺炎

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