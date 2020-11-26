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做8天超過22K！板模工人挑戰連上30天 老婆見薪水袋藏不住笑意

聯合新聞網 / 綜合報導
台灣出現了缺工的問題。 圖／pixabay
台灣出現了缺工的問題。 圖／pixabay

當工人相當辛苦，依靠勞動力獲取報酬，通常以日計薪，每個月週休二日的情況下，收入比一般上班族高，但是「缺工」問題一直存在，板模工Ray日前因為想給老婆一份驚喜，於是挑戰連續上班30天，最後老婆拿到薪水袋後也相當開心。

35歲的Ray為一名板模師傅，他在自己YouTube頻道「太陽底下的男人」發布了一支影片，內容是連續挑戰30天上班不休息的實況，可見到他到了第八天挑戰日，累積薪資已經達到22400-24000左右，達到最低工資門檻。

Ray表示，通常一個禮拜會休息一天，因此已經很久沒有做到第九天，比起前起天來看，他也略顯疲態。到第二十六天的時候，他也直呼「累死了，想休假了！」，第二十八天時，手腕膝蓋已經開始出現疼痛感，最後三十天順利挑戰成功，他也拿到了8萬多的薪水送給老婆。

他也介紹到，一般學徒日薪大約是1500-1800元，半技師則為2100-2500元，而Ray屬於師傅等級，約落在2600-3000元，影響薪水的因素可能有「天氣」、「工程進度」、「空窗期」、「性別」、「地區」等等。

網友看到紛紛留言「Respect」、「我做鋼網的，滿工真的會爆炸累，說真的有些人以為工地很好賺，但是疲勞性=危險性 」辛苦了所有天底下為大家蓋房子鐵人」、「我是早上做水電，晚上上課，真的會死」、「做這行超累！（喝紅牛飲料都沒辦法稱體力）夏天又悶又濕又熱，沒幾位能克服這種工作，令人尊敬」、「我也是做板模的，我22歲做個26天就不行了，你真的很厲害」。

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