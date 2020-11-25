北漂青年猶豫是否「南調」 網意見大不同：全看2關鍵

許多年輕人一畢業就北上找工作，為的就是更充足的發展，不過一名網友表示，公司欲將他調回南部，雖然薪水不變，且南部有老家可住，但已習慣台北生活的他很猶豫要不要拒絕，不料文章一出，立刻引發網友兩極看法。

一名網友在PTT發文指出，接到公司通知，明年可能會把他調回南部，雖然有老家住，可以不用再租房子，但他已經習慣台北的捷運、周末夜生活等，薪水部分和現在一樣，所以在想著要不要拒絕公司。

對此，網友們表示，「房租省下來，可以多做一堆事」、「說不定是要給你升主管的準備咧」、「繼續待台北你是買得起雙北房嗎？」、「回去發大財欸」、「台北薪資到南部+免租屋，根本山大王了吧」、「薪水一樣當然答應」、「光省房租夠你周末北上逍遙 」。

不過也有網友說，「看你在不在意職涯發展啊，北部的機會多很多，南部基本上容易偏安然後被淘汰」、「會後悔吧，南部好缺很少要排隊的」、「通常這種都是想砍人，就是讓你自己離職」、「如果總公司要砍人，分部往往是主要對象欸，你南部如果中年失業幾乎就很難找工作了」。