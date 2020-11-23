住宿餐飲徵才需求創新高 每位求職者有1.85個工作機會

旅館餐廳一度是新冠肺炎肆虐下的重災戶，但隨國旅發酵、經濟成長動能回升，住宿餐飲業逐步回溫。勞動部今天表示，根據勞動力發展署（發展署）就業服務資訊整合系統統計，109年10月各公立就業服務機構新登記求職人數總計55142人，較上月減少10.33％，新登記求才人數為102106人，較上月增加1.79％，平均每一位求職者有1.85個工作機會（即求供倍數為1.85倍）。

發展署指出，由於第3季經濟成長動能回升，宅經濟持續發酵，且適逢百貨週年慶集客效應，帶動餐館營收。此外，政府結合業者規劃推動國旅亮點，並在旅展折扣助攻下，使得「住宿及餐飲業」10月徵才人數為近4年同月新高。10月「住宿及餐飲業」新登記求才人數為14595人，相較於上月成長9.36％，較上年同月成長3.8％。此外，釋出職缺之職業別以「其他餐飲服務人員」及「食品烹調助手」居多，合占該業總求才人數近6成。

雲雀國際、春水堂實業、亞洲藏壽司及肉多多全球股份有限公司等，分別透過台灣就業通釋出不少職缺。工作內容以餐飲服務接待人員及儲備幹部為主，亞洲藏壽司的店長薪資最高可達63K，而大新竹地區儲備幹部薪資上看58K；另外，遠雄悅來大飯店及義大皇家酒店亦釋出不少職缺，工作內容包含櫃台人員、房務員、廚師等，有興趣的民眾，請上台灣就業通投遞履歷。

發展署將在本（109）年12月間於全國各地陸續辦理徵才活動，歡迎有求職需求的民眾可以上台灣就業通網站（https://www.taiwanjobs.gov.tw）查詢更多訊息，或撥打免付費客服專線0800-777-888，以瞭解相關求才資訊。