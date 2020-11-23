打工比正職高薪？他試算發現「驚人真相」 掀起網友正反意見

明年基本工資時薪將調至160元、月薪則調至2萬4000元，消息曝光可謂幾家歡樂幾家愁。對此，有網友試算時薪後發現工讀生的薪水比正職高，讓他不禁好奇「為何基本月薪只有2萬4000元」，貼文一出掀起眾人熱議。

原PO在PTT發文表示，「明年基本時薪調漲成160元，假如用每天8小時，一個月20~22個工作天來算，也有27000元左右，但基本月薪卻只有24000元，所以一堆2萬多的正職工作，如果換算成時薪可能連基本時薪都沒有，為什麼基本月薪會是24000而不是調漲成27000上下比較合理呢？」

貼文一出，網友留言回應，「月薪不是本來就是個幌子而已嘛！現在根本跟時薪差沒多少，有比較多都是加班堆上去的，除非業務或獎金」、「我高中暑假打工就是這樣，時數跟正職一樣，領的薪水卻比他多」、「月薪請假會扣你薪水跟全勤，打工只扣當天的錢」、「打工好好分配時間可以做兩份時薪工作，一個月輕鬆3萬多」。

此外，有鄉民從現實面提到，「打工很少讓你上班時數跟正職一樣」、「你確定打工的時數會給你這麼多？」、「打工族現在都被壓工時，比以前賺的還要少」、「等你打工時數多到會比正職領得多時，老闆就會請你當正職了」、「打工認真賺確實會比正職多，但老實說不是每個人都這樣」。也有網友點出，「（政府）方向就是讓雇主想聘用正職啊」、「月薪有年終」、「月薪放颱風假不扣錢，請特休不扣錢，整體還是比較划算啦」。