快訊

律師團隊訴訟大忽悠 這些謠言連川普也信？

聽新聞
test
0:00 / 0:00

薪水4萬5！每日工時13小時+月休4天稱「人生勝利組」網打臉

聯合新聞網 / 綜合報導
網友好奇畢業後第一份工作月薪4萬5，月休4天，是不是能算人生勝利組。 圖／pixabay
網友好奇畢業後第一份工作月薪4萬5，月休4天，是不是能算人生勝利組。 圖／pixabay

工時短、薪水多，是不少人心目中理想的工作條件，能達到財富自由更是很多人追求的「夢想」。有一名男網友則透露自己畢業後的第一份工作月薪4萬5，工作時間為早上8點到晚上9點，月休有4天，他卻開心的問大家是否已經晉升「人生勝利組」，不少人打臉「奴性堅強。」

網友在PTT八卦版發文說，自己畢業後找到第一份工作，有勞健保+獎金月薪4萬5千元，每天上班時間為早上8點到晚上9點，工時長達13個小時，一個月休4天假，想詢問網友自己是否已經晉升到「人生勝利組？」

此文一出，網友也紛紛打臉「早8晚9 ，一週工作6天.....」、「12小時，然後星期六也要去，奴性太重嗎」、「早八晚九，一個月四天假月薪四萬五，好慘」、「這是賣命嗎」、「你公司完全違反勞基法」、「你乾脆住公司好了。」

很多人也很好奇原PO是從事什麼工作，有人猜「保全」、「外島軍官」、「核保人員」、「餐飲業」，不過他並透露，只說「秘密唷！這麼好的工作怎麼可以讓別人知道」，有人也質疑他工時換算成時薪其實很低，他則認為「計較時薪一定是對工作不夠熱情，不夠愛公司。」

職場

延伸閱讀

他考上台大電機卻立志當公務員？網：自己喜歡有甚麼不可以

同事靠股票賺60萬！他想把薪水「全投台積電」網急勸退

如何加入年收百萬人生勝利組？ 網提「4關鍵」：必備的是它

月薪3萬父母代保管存款！4年被「偷偷領」刷本子驚覺：剩3位數

相關新聞

專訪鄒開蓮：做一個領導者 真實就好

專訪Verizon Media國際事業董事總經理鄒開蓮，她最怕別人說她完美，她也談身為一個女性領導人的所有真實，她說，我們永遠夠好去成為一個Leader。鄒開蓮說，最怕別人說她完美，「我的媽啊，完美這件事情太沈重，我真的不是。」

薪水4萬5！每日工時13小時+月休4天稱「人生勝利組」網打臉

工時短、薪水多，是不少人心目中理想的工作條件，能達到財富自由更是很多人追求的「夢想」。有一名男網友則透露自己畢業後的第一份工作月薪4萬5，工作時間為早上8點到晚上9點，月休只有4天，他卻開心的問大家是否已經晉升「人生勝利組」，引起不少人打臉「奴性堅強。」

巡護海洋生態 海保署首次招考海洋保育巡查員

海洋委員會海洋保育署為保護海洋生態，首次招考「海洋保育巡查員」，今天在高雄市前鎮高中舉辦第一階段筆試，預計錄取40人，3...

如何加入年收百萬人生勝利組？ 網提「4關鍵」：必備的是它

擁有高薪收入是許多人夢寐以求的夢想，但如何才能年薪破百？就有一位在竹科工作的網友整理出「5種可能性」，意外引起網友點破最重要的加入百萬人生的關鍵。

年薪破百萬 台積電工程師30歲回顧一生：35歲就不做了

一名網友從小就背負著父母的期待拼命念書，考大學時也照著父母的建議選擇理工科，但上大學後卻發現對科系沒興趣，畢業後幸運地錄取台積電工程師，但進去後卻和自己想得完全不同，直呼「可能35歲我就不會繼續做了」。

華南銀擴大徵才202人 薪資3.61萬元起跳

不受疫情影響，華南銀行今天表示，將擴大徵才202人，招考一般行員、程式設計人員及翻譯人員等，薪資由新台幣3萬6100元至...

兩年年資比不上新進同事 「真實薪資」令她直呼：不想幹了！

做多少事領多少錢，但這也考量到專業度及工作量而有不同的差異，不過高薪是許多人的夢想價值。有網友表示，自己上班做牛做馬兩年後終於獲得升遷，但卻無意間發現新進同仁薪水比她還高，令她直呼「心涼了一大半」。

女大生也可當賽車工程師！不只親自設計還出國比賽

我是清大賽車工廠團隊中的一員。清大賽車工廠是個由學生組成的團隊，我們每年打造一台屬於自己的賽車，參加學生方程式賽車比賽（FSAE）。

派遣工一年多賺10萬？ 網掐指一算：正職明明還有「3優勢」

工作穩定是許多人的理想，但除了追求穩定領月薪的工作之外，也有不少人選擇「領時薪」來養家餬口，但就有一名網友計算後發現，派遣工的薪水比正職還高，「一年下來差了10萬多元」，這讓原PO相當好奇「有沒有領月薪不如領時薪的八卦？」貼文一出隨即引發熱議。

U值媒／專業技工養成期長卻不穩定，誰願意來？

學徒制度的問題在於，很多師父技術不夠專精，沒有辦法管理團隊，沒有誠信以及同行的信任，沒有品牌能力，沒有學習新知，不願意投資新式工具設備，又他媽不會教，只學會和中華民國政府一樣壓榨基層人力你就懂了。而你只要想到一些職場上的主管有專業能力在整天生氣，但他媽的永遠不知道他在供沙小話說不清楚，就能懂什麼叫做會做不會教。這種狀況下，很多學徒做一做就跑了，有些學徒則是運氣不好，換了兩個三個老闆才終於遇到一個願意傳授技術經驗的人。這十多年來，因為大環境不好加上政府帶頭壓榨勞工，這種遇到無良老闆的比例越來越高，難怪年輕人不願意當學徒。

年底想轉職？國家住都中心釋41職缺

國家住都中心繼109年度大舉招募社宅興辦菁英計畫後，再次針對社宅興辦工程專案管理及營運管理徵才，自11月18日起至12月...

U值媒／國家從頭到尾不尊重勞動技術者專業

真實工地現場，我們不會特別去強調「現在缺什麼缺到靠北所以錢超多超好賺大家快點去做」，任何人寫出這種報導，只要是做工的看到這種新聞，不管是幹什麼的立刻就會翻白眼罵下去，因為現實世界中，專業技術工只要達到一定水平以後，不會特別強調哪一種特別好賺，那種超好賺的日薪也並非常態。真實的工作現場，其實要從低技術工談起，慢慢談到高級技術工，或者擁有自己工廠店面品牌工具設備及大量人脈的包商。這之間之中是有極大差異的，大概就等於康是美的工讀生和台大醫學院的院長等級之差，你也可以想成補習班印講義的工讀生和中央研究院院士。

熱門新聞

帶女友回鄉下見爸媽 她一見三合院立刻提分手

12月起交通新制上路！ 接送7歲以下兒童臨停黃線不受3分鐘限制

台鐵鶯歌=桃園間驚傳死傷事故 雙向列車延誤

中衛「緋紅雪花」聖誕口罩來了！每盒30片賣300元

晚上雨要來了！三波東北風接力襲台 降雨熱區時段看這

超大杯！好市多北台中店熟食區見「獨賣霜淇淋」吃完一口秒被驚豔

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。