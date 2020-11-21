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薪水4萬5！每日工時13小時+月休4天稱「人生勝利組」網打臉
工時短、薪水多，是不少人心目中理想的工作條件，能達到財富自由更是很多人追求的「夢想」。有一名男網友則透露自己畢業後的第一份工作月薪4萬5，工作時間為早上8點到晚上9點，月休有4天，他卻開心的問大家是否已經晉升「人生勝利組」，不少人打臉「奴性堅強。」
網友在PTT八卦版發文說，自己畢業後找到第一份工作，有勞健保+獎金月薪4萬5千元，每天上班時間為早上8點到晚上9點，工時長達13個小時，一個月休4天假，想詢問網友自己是否已經晉升到「人生勝利組？」
此文一出，網友也紛紛打臉「早8晚9 ，一週工作6天.....」、「12小時，然後星期六也要去，奴性太重嗎」、「早八晚九，一個月四天假月薪四萬五，好慘」、「這是賣命嗎」、「你公司完全違反勞基法」、「你乾脆住公司好了。」
很多人也很好奇原PO是從事什麼工作，有人猜「保全」、「外島軍官」、「核保人員」、「餐飲業」，不過他並透露，只說「秘密唷！這麼好的工作怎麼可以讓別人知道」，有人也質疑他工時換算成時薪其實很低，他則認為「計較時薪一定是對工作不夠熱情，不夠愛公司。」
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