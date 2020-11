專訪鄒開蓮：做一個領導者 真實就好

專訪Verizon Media國際事業董事總經理鄒開蓮,她最怕別人說她完美,她也談身為一個女性領導人的所有真實,她說,我們永遠夠好去成為一個Leader。

走進 Verizon Media 位於南港 14 樓的辦公間,採訪時值防疫的五月,層層戒備,量體溫,辦公室地板畫了社交範圍,椅子中間隔著安全距離。鄒開蓮戴口罩,穿白上衣,杏色西裝褲,俐落邁進辦公室,跟空間裡的所有人,打了很有朝氣的招呼。

我們喊她Rose,當她在的時候,她自帶存在感,二小時訪談,看到她的豐厚面向——作為一個在跨國產業的高階經理人,作為一個肩扛團隊責任的領導者,作為一個享受兩人時光的妻子,作為一個心中有愛的母親。

她從未掩飾自己的多面,她不怕舉手說我可以,也不怕舉手說我需要幫助。我感覺到,一個領導者,可以的,可以真實地就是她自己。

不只是有女生坐在桌子上,而是我是「被歡迎的」

開頭問這題,大概尖銳,還是得問。「Rose 怎麼看科技產業裡頭,女性高階主管比例過低的現象?你提過一個數字,科技產業裡只有25%是女性,更不用說高階主管。」

她答得游刃有餘,「科技產業會呈現這樣的現象,有背後結構原因,科技產業是個進入門檻相對高的產業,如果從專業教育的養成路徑開始看,就會看到——女性從小就未被鼓勵認識、理解並且進入這個產業鏈。」

問題確實很大,那能怎麼解,「如果我們都認同,這並不是最好的做法,不是一個人能發展的最好方式 (not the best use of the population),如果我們真的相信多元,我們會知道,公司企業越能反映世界的真實現況,往往會有更好表現。我會認為,這件事要靠領導者來大力推動——你是真的相信多元這件事,而不是把它當成一個慈善事業,或當作口號來喊。」

她說的挺犀利,「而我們公司,一直都對人有興趣,而不是對性別有興趣。Verizon Media 的CEO確實是男生,他的直屬幹部裡,12個人,有8個都是女生。我們的技術長是女生,產品策略總監,也是女生。」

Rose分享 Verizon Media 在多元共融(Diversity & Inclusion)方面的落實方法,是從基礎的招聘流程做起,一層層往上推進,「我們高度尊重文化多樣性,也將這樣的關懷納入招募流程中,不因不同背景或性別影響甄選資格;加入團隊後,培養女性同仁有互相支持的學習流程;全團隊也共同上無意識偏見(unconcious bias)的課程。」

曾經有人認為這是「性別保障名額」嗎?她說得挺有底氣,「我認為這是一個必須做的投資,前期有均等的競爭機會,有投資,才有正向循環。」為有才能的女性打開加入空間,是企業的必要投資。

很多人會繼續問,嘿,已經有女生坐在桌子上了,你還想要什麼?有,還有想要的,「我們要創造一個好的氛圍(vibe),『讓所有人感覺到,我是被歡迎的。』,所謂的共融(inclusion),不只是受邀參加派對,而是感覺到自己是這個群體的一份子。」

是,如果有人問你,妳還要爭取什麼,那麼這樣回答他——I want to feel that i am not only invited to a party, I am also welcomed.

我們永遠夠好去當一個 leader

鄒開蓮是怎麼成為鄒開蓮的?大概很多人想問,有時候她也思考這個問題。從廣告AE做起,一路走到跨國事業總經理,科技產業打滾近三十年,這也不是旁人眼中,一條平步青雲的路,她一直也在練習著,怎麼做個領導者。

問她曾自我懷疑過嗎?她說好問題,細想一下,「有啊,問題隨處都有,從四面八方來, 當我懷疑的時候,我就告訴我自己,無論如何,我一直也在領導啊。」

「我特別感覺,女性很容易擔心自己不夠好,並且開始自我懷疑。當我開始想懷疑自己的時候,我會開始練習有意識地後退,我會說,嘿,我是不是對我自己太嚴厲了?自我懷疑,是來自我們想變得完美,但完美不存在。」

現在閉上眼睛,想想領導者是什麼樣子的?鄒開蓮說,「在我們腦海中,好像有種圖像是,所謂好的領導者,『看起來像是這樣的。』他總是很確定,他不會遇到時間分配問題,他⋯⋯,不是這樣的,這絕對不是真的。」鄒開蓮雙手交疊,比出一個大叉叉,「超級錯誤。」

進步式思維,不是用來否定現在的自己,而是引領自己再繼續往前走。她也反覆練習放手釋權與示弱,vulnerable 很難翻,示弱不是刻意為之,更貼近展現自己的真實。

她說自己並不特別喜歡「女強人」這詞,「有點刻板印象吧,聽到的時候,就覺得很像高墊肩、高跟鞋啊。而且『女強人』暗示著,能幹的人,必須要是強勢的。我認為,能幹的人絕對不軟弱,不過也不必須強勢,這沒有任何關聯。」

近期的實際例子是,防疫階段,Verizon Media 全球同事都在家遠距工作。這下可好,紐約跟台灣,時差十二小時,有的同事在美東,有的在美西,有的在歐洲,鄒開蓮每天從七點鐘坐在電腦前,一路到晚上十一點,半夜三點到四點半,再爬起來開會。

過了一段時間,她覺得不行,真要累壞了。她舉手求援,「我做不到 (I can't do this) 」, 結果所有人都告訴她,「沒問題的 (no problem)」。其中一個同事跟她說,「嘿 Rose,我一直在想我該怎麼把會議記錄寫得更清楚,讓你一眼看就明白,而不用實際與會。」

這個極具團隊感的故事,給她力量,「那時候我就想,我們太有既定印象,認為認真工作,就代表我不會缺席任何會議。不是這樣的,」也是有脆弱的時候,也是有做不到的事情,坦承這件事,反而讓她真實,讓她有力量,讓她栩栩如生。

不必完美,我們本身就是有價值的

鄒開蓮說,最怕別人說她完美,「我的媽啊,完美這件事情太沈重,我真的不是。」

當然有很多覺得自己能更好的時候,而這無損她作為領導者這件事,「我們不是去詮釋,或是扮演一個領導者,而是找到一個,屬於你自己,真實的、完整的樣子,那就是你做領導者的樣子。」你的存在本身就有價值,其實是這麼簡單的道理。

她說自己近期養成習慣,每天停下來,寫下三件發生的好事情,簡簡單單地行動,讓她感到深切的感恩。不管是天時地利、幸運、還是自己做了什麼,「練習感謝,就不會一直想問自己,我夠不夠好。」有時候就是需要拍拍自己的肩膀,告訴自己,it's okay.

我們永遠夠好去做一個領導者,也永遠可以更好地做一個領導者。

鄒開蓮

職場困難有時,Rose說,其實想想看,有多少企業從未碰到困難?於是越發覺得,困難是常態,要練就平常心,就像季節有春夏秋冬,企業也是。「當不順利,或是事情不盡理想時,我常覺得,那是完美的磨練機會。」怎麼說,「沒有困難與挑戰,怎麼養成你的性格呢?性格養成是因為歷練困難,你越來越強壯,能走前面的路。」

患難生忍耐、忍耐生老練、老練生盼望、盼望不至於羞恥,她引聖經羅馬書裡頭這章節,眼神裡有盼望,世事如此環環相扣。

你的家就是總部 everyone's home is a headquarter now

我們也聊防疫,當 Twitter 宣布,即便防疫階段結束,遠距工作無期限,永遠不進公司,成為團隊的選擇,新的工作型態與模式正在生成,企業的適應與反應速度成為前進或後退的關鍵,我們問鄒開蓮怎麼看,她分享三點,

「開始遠距在家工作,開視訊會議,其實可以看到一件事情——每個人在螢幕上的大小都是一樣的。今天不管你是 CEO,還是第一線,你在螢幕上有一樣的大小,這很有趣,你們說的話,同等重要。」

「其二是,你很少有機會,跟你的同事有這麼個人的深層連結,在歐美有些同事,可能坐在廁所開會,你突然對他的個人生活有新的理解,他的家庭,你看到他整個人(whole person),而不只是他在職場上的樣子,會打開對於彼此新的理解,你去認識他的全面。」

「其三是,對於女生來說,這更是一個打破僵化的工作時間與形式的機會點。有沒有可能,我們不需要再「選」?更多女性,不需要真的take a break,彈性的開放,可能是一種新的趨勢。」她說自己待在跨國企業,這麼多飛行行程,「光是坐一趟美國,大概就抵三趟正子攝影的輻射劑量,如果在家工作,成為一種新的解方,我們有沒有可能不再需要這些行程?」

誰真的需要留在辦公室上班?「疫情之後,我們不會再依循老規矩了,我們要擁抱新規範。」鄒開蓮說,任何變局,都是轉機。

那是不是一個,更平等、更靠近彼此真實需求的工作場域可能,擾亂既有的權力關係,建構真正的開放。Yahoo CEO 更提到,每個人的家,未來都是一個總部 (everyone's home is a headquarter now( , 人人是平等的,你的點子、執行、策略,都是從你的家裡開始。

鍛鍊好你自己,相信你是被愛的

問 Rose,一天最喜歡什麼時刻,她說早晨,「因為一切都是新的」,睡了一覺,醒來以後,一切都有可能,多好。

她也期許自己每天都用新的眼光來過,請她給想持續進步的職場新生代幾個建議,她謙虛地說,「啊,不只是年輕世代,我們自己也該是這樣的。」

1. 強化專業工作領域的本質與細節(enhance professional skills)

要把專業工作做好,都有這個工作本質需要的 skill sets。去鍛鍊它、去強化它,比方說,我做一個 AE 的時候,我就會問自己,我有沒有辦法把手邊這些看起來雜亂的事情好好整理好?控管好整個流程?

2. 強化跨領域/工作性質的共同能力(enhance common skills)

比方說,有沒有同理心、會不會溝通、有沒有邏輯思考、會不會數據思維、能不能化繁為簡,找出重點?許多共同技能,不同工作都會需要。數據思維的能力重要,在於拿出事實與結果說話,

3. 人際交往的能力(interpersonal skills)

在職場裡越是資深,對第一項技能的依賴性越低,單純任務導向的工作理應越來越少。這時候,練習建立自己的影響力(influencing power),當你到了,你就有存在價值。(when you are present, you got a presence.)你不僅只需要顧全專業部分,也該在乎跟同事的互動關係。

而其實鄒開蓮最想和同在人生路上奮鬥的女性說的是——你是被愛的。

「即便有時候你感覺不到這個愛,但其實你是非常非常被愛的。不要害怕,你不只是一個微小的存在,你是完美計畫裡頭的一部分。」她這麼說的時候,眼神閃閃發亮,我相信,她肯定也是這麼告訴自己的。

