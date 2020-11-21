專訪鄒開蓮：做一個領導者 真實就好

專訪Verizon Media國際事業董事總經理鄒開蓮，她最怕別人說她完美，她也談身為一個女性領導人的所有真實，她說，我們永遠夠好去成為一個Leader。

走進 Verizon Media 位於南港 14 樓的辦公間，採訪時值防疫的五月，層層戒備，量體溫，辦公室地板畫了社交範圍，椅子中間隔著安全距離。鄒開蓮戴口罩，穿白上衣，杏色西裝褲，俐落邁進辦公室，跟空間裡的所有人，打了很有朝氣的招呼。

我們喊她Rose，當她在的時候，她自帶存在感，二小時訪談，看到她的豐厚面向——作為一個在跨國產業的高階經理人，作為一個肩扛團隊責任的領導者，作為一個享受兩人時光的妻子，作為一個心中有愛的母親。

她從未掩飾自己的多面，她不怕舉手說我可以，也不怕舉手說我需要幫助。我感覺到，一個領導者，可以的，可以真實地就是她自己。

不只是有女生坐在桌子上，而是我是「被歡迎的」

開頭問這題，大概尖銳，還是得問。「Rose 怎麼看科技產業裡頭，女性高階主管比例過低的現象？你提過一個數字，科技產業裡只有25%是女性，更不用說高階主管。」

她答得游刃有餘，「科技產業會呈現這樣的現象，有背後結構原因，科技產業是個進入門檻相對高的產業，如果從專業教育的養成路徑開始看，就會看到——女性從小就未被鼓勵認識、理解並且進入這個產業鏈。」

問題確實很大，那能怎麼解，「如果我們都認同，這並不是最好的做法，不是一個人能發展的最好方式 (not the best use of the population)，如果我們真的相信多元，我們會知道，公司企業越能反映世界的真實現況，往往會有更好表現。我會認為，這件事要靠領導者來大力推動——你是真的相信多元這件事，而不是把它當成一個慈善事業，或當作口號來喊。」

她說的挺犀利，「而我們公司，一直都對人有興趣，而不是對性別有興趣。Verizon Media 的CEO確實是男生，他的直屬幹部裡，12個人，有8個都是女生。我們的技術長是女生，產品策略總監，也是女生。」

Rose分享 Verizon Media 在多元共融（Diversity & Inclusion）方面的落實方法，是從基礎的招聘流程做起，一層層往上推進，「我們高度尊重文化多樣性，也將這樣的關懷納入招募流程中，不因不同背景或性別影響甄選資格；加入團隊後，培養女性同仁有互相支持的學習流程；全團隊也共同上無意識偏見（unconcious bias）的課程。」

曾經有人認為這是「性別保障名額」嗎？她說得挺有底氣，「我認為這是一個必須做的投資，前期有均等的競爭機會，有投資，才有正向循環。」為有才能的女性打開加入空間，是企業的必要投資。

很多人會繼續問，嘿，已經有女生坐在桌子上了，你還想要什麼？有，還有想要的，「我們要創造一個好的氛圍（vibe），『讓所有人感覺到，我是被歡迎的。』，所謂的共融（inclusion），不只是受邀參加派對，而是感覺到自己是這個群體的一份子。」

是，如果有人問你，妳還要爭取什麼，那麼這樣回答他——I want to feel that i am not only invited to a party, I am also welcomed.

我們永遠夠好去當一個 leader

鄒開蓮是怎麼成為鄒開蓮的？大概很多人想問，有時候她也思考這個問題。從廣告AE做起，一路走到跨國事業總經理，科技產業打滾近三十年，這也不是旁人眼中，一條平步青雲的路，她一直也在練習著，怎麼做個領導者。

問她曾自我懷疑過嗎？她說好問題，細想一下，「有啊，問題隨處都有，從四面八方來, 當我懷疑的時候，我就告訴我自己，無論如何，我一直也在領導啊。」

「我特別感覺，女性很容易擔心自己不夠好，並且開始自我懷疑。當我開始想懷疑自己的時候，我會開始練習有意識地後退，我會說，嘿，我是不是對我自己太嚴厲了？自我懷疑，是來自我們想變得完美，但完美不存在。」

現在閉上眼睛，想想領導者是什麼樣子的？鄒開蓮說，「在我們腦海中，好像有種圖像是，所謂好的領導者，『看起來像是這樣的。』他總是很確定，他不會遇到時間分配問題，他⋯⋯，不是這樣的，這絕對不是真的。」鄒開蓮雙手交疊，比出一個大叉叉，「超級錯誤。」

進步式思維，不是用來否定現在的自己，而是引領自己再繼續往前走。她也反覆練習放手釋權與示弱，vulnerable 很難翻，示弱不是刻意為之，更貼近展現自己的真實。

她說自己並不特別喜歡「女強人」這詞，「有點刻板印象吧，聽到的時候，就覺得很像高墊肩、高跟鞋啊。而且『女強人』暗示著，能幹的人，必須要是強勢的。我認為，能幹的人絕對不軟弱，不過也不必須強勢，這沒有任何關聯。」

近期的實際例子是，防疫階段，Verizon Media 全球同事都在家遠距工作。這下可好，紐約跟台灣，時差十二小時，有的同事在美東，有的在美西，有的在歐洲，鄒開蓮每天從七點鐘坐在電腦前，一路到晚上十一點，半夜三點到四點半，再爬起來開會。

過了一段時間，她覺得不行，真要累壞了。她舉手求援，「我做不到 (I can't do this) 」， 結果所有人都告訴她，「沒問題的 (no problem)」。其中一個同事跟她說，「嘿 Rose，我一直在想我該怎麼把會議記錄寫得更清楚，讓你一眼看就明白，而不用實際與會。」

這個極具團隊感的故事，給她力量，「那時候我就想，我們太有既定印象，認為認真工作，就代表我不會缺席任何會議。不是這樣的，」也是有脆弱的時候，也是有做不到的事情，坦承這件事，反而讓她真實，讓她有力量，讓她栩栩如生。

不必完美，我們本身就是有價值的

鄒開蓮說，最怕別人說她完美，「我的媽啊，完美這件事情太沈重，我真的不是。」

當然有很多覺得自己能更好的時候，而這無損她作為領導者這件事，「我們不是去詮釋，或是扮演一個領導者，而是找到一個，屬於你自己，真實的、完整的樣子，那就是你做領導者的樣子。」你的存在本身就有價值，其實是這麼簡單的道理。

她說自己近期養成習慣，每天停下來，寫下三件發生的好事情，簡簡單單地行動，讓她感到深切的感恩。不管是天時地利、幸運、還是自己做了什麼，「練習感謝，就不會一直想問自己，我夠不夠好。」有時候就是需要拍拍自己的肩膀，告訴自己，it's okay.

我們永遠夠好去做一個領導者，也永遠可以更好地做一個領導者。

鄒開蓮

職場困難有時，Rose說，其實想想看，有多少企業從未碰到困難？於是越發覺得，困難是常態，要練就平常心，就像季節有春夏秋冬，企業也是。「當不順利，或是事情不盡理想時，我常覺得，那是完美的磨練機會。」怎麼說，「沒有困難與挑戰，怎麼養成你的性格呢？性格養成是因為歷練困難，你越來越強壯，能走前面的路。」

患難生忍耐、忍耐生老練、老練生盼望、盼望不至於羞恥，她引聖經羅馬書裡頭這章節，眼神裡有盼望，世事如此環環相扣。

你的家就是總部 everyone's home is a headquarter now

我們也聊防疫，當 Twitter 宣布，即便防疫階段結束，遠距工作無期限，永遠不進公司，成為團隊的選擇，新的工作型態與模式正在生成，企業的適應與反應速度成為前進或後退的關鍵，我們問鄒開蓮怎麼看，她分享三點，

「開始遠距在家工作，開視訊會議，其實可以看到一件事情——每個人在螢幕上的大小都是一樣的。今天不管你是 CEO，還是第一線，你在螢幕上有一樣的大小，這很有趣，你們說的話，同等重要。」

「其二是，你很少有機會，跟你的同事有這麼個人的深層連結，在歐美有些同事，可能坐在廁所開會，你突然對他的個人生活有新的理解，他的家庭，你看到他整個人（whole person），而不只是他在職場上的樣子，會打開對於彼此新的理解，你去認識他的全面。」

「其三是，對於女生來說，這更是一個打破僵化的工作時間與形式的機會點。有沒有可能，我們不需要再「選」？更多女性，不需要真的take a break，彈性的開放，可能是一種新的趨勢。」她說自己待在跨國企業，這麼多飛行行程，「光是坐一趟美國，大概就抵三趟正子攝影的輻射劑量，如果在家工作，成為一種新的解方，我們有沒有可能不再需要這些行程？」

誰真的需要留在辦公室上班？「疫情之後，我們不會再依循老規矩了，我們要擁抱新規範。」鄒開蓮說，任何變局，都是轉機。

那是不是一個，更平等、更靠近彼此真實需求的工作場域可能，擾亂既有的權力關係，建構真正的開放。Yahoo CEO 更提到，每個人的家，未來都是一個總部 (everyone's home is a headquarter now( , 人人是平等的，你的點子、執行、策略，都是從你的家裡開始。

鍛鍊好你自己，相信你是被愛的

問 Rose，一天最喜歡什麼時刻，她說早晨，「因為一切都是新的」，睡了一覺，醒來以後，一切都有可能，多好。

她也期許自己每天都用新的眼光來過，請她給想持續進步的職場新生代幾個建議，她謙虛地說，「啊，不只是年輕世代，我們自己也該是這樣的。」

1. 強化專業工作領域的本質與細節（enhance professional skills）

要把專業工作做好，都有這個工作本質需要的 skill sets。去鍛鍊它、去強化它，比方說，我做一個 AE 的時候，我就會問自己，我有沒有辦法把手邊這些看起來雜亂的事情好好整理好？控管好整個流程？

2. 強化跨領域／工作性質的共同能力（enhance common skills）

比方說，有沒有同理心、會不會溝通、有沒有邏輯思考、會不會數據思維、能不能化繁為簡，找出重點？許多共同技能，不同工作都會需要。數據思維的能力重要，在於拿出事實與結果說話，

3. 人際交往的能力（interpersonal skills）

在職場裡越是資深，對第一項技能的依賴性越低，單純任務導向的工作理應越來越少。這時候，練習建立自己的影響力（influencing power），當你到了，你就有存在價值。（when you are present, you got a presence.）你不僅只需要顧全專業部分，也該在乎跟同事的互動關係。

而其實鄒開蓮最想和同在人生路上奮鬥的女性說的是——你是被愛的。

「即便有時候你感覺不到這個愛，但其實你是非常非常被愛的。不要害怕，你不只是一個微小的存在，你是完美計畫裡頭的一部分。」她這麼說的時候，眼神閃閃發亮，我相信，她肯定也是這麼告訴自己的。

鄒開蓮將擔任 2020 第四屆全球女性影響力論壇講者，今年主題「行動！點亮多元共融的未來！」2020 或許灰暗，邀請你來現場聽鄒開蓮的故事，與超過 350 位參加者，練習點亮自己，照亮世界，找回活出自己的方法與力量！

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專訪鄒開蓮：做一個領導者 真實就好