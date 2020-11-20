如何加入年收百萬人生勝利組？ 網提「4關鍵」：必備的是它

擁有高薪收入是許多人夢寐以求的夢想，但如何才能年薪破百？就有一位在竹科工作的網友整理出「5種可能性」，意外引起網友點破最重要的加入百萬人生的關鍵。

一名網友在PTT女孩板發文問到「怎樣才能年薪百萬？」她透露自己已經工作10年，是大學理工系畢業，現在是竹科工程師，年薪落在70萬到90萬之間，但她非常好奇「不少人動輒收入2、3百萬，到底是怎麼拿到的？」

她自己先列舉5點，如「跳槽，不停地跳？」、「進了好公司，股票+分紅拿到手軟？」、「碩士+專業度夠？」、「自己開店，高風險高報酬」、「考進國營體系」等等，並希望能詢問大家看法。

隨許多網友給出答案，原PO整理出幾項回覆，最多人認為「跳槽、進好公司、碩士+專業度、考國營」這四種情況最有機會，但必要條件還是與擁有「好學歷」有關。

也有其他網友回應，「學士差很多，一般在大公司碩士和學士起薪都可以差到10K，沒有穩定調薪根本比不過」、「你考碩士，一個月直接多一萬底薪，加班費也是照底薪算」、「你去補個碩士，第二年早就破百了」、「考國營要看你的年資跟學歷才有可能破百萬喔，你沒那麼早進，有難度」。