年薪破百萬 台積電工程師30歲回顧一生：35歲就不做了

一名網友從小就背負著父母的期待拼命念書，考大學時也照著父母的建議選擇理工科，但上大學後卻發現對科系沒興趣，畢業後幸運地錄取台積電工程師，但進去後卻和自己想得完全不同，直呼「可能35歲我就不會繼續做了」。

一名網友在「Dcard」發文，他現年30歲回顧自己的一生，小時候背負著父母的期待，每天念書高中如願上了明星高中，考大學時沒有考好因此上不了頂尖大學，只好照著父母的建議選擇理工科，心想未來工作比較穩定、薪水也比較高。

大一、大二時，原po因為在社團花了不少時間，導致在班上的成績不盡理想，大三做專題時，就發現自己對科系沒有興趣了，然而大四他仍然選擇報考頂大機械所，「心中想說一圓頂大夢，後來才知又是虛榮感作祟」，最後成功考上成大機械所，後來誤打誤撞畢業了。

畢業後，原po去就業博覽會找工作，但看到公司給的職缺不是傳產機構工程師就是半導體設備工程師，令他打從心底難過，最後很幸運地錄取台機電設備工程師，剛開始很高興在知名公司上班，「感覺未來多了點希望」，但進去後發現「這份工作只是體力活，六、日也要on call，俗稱的產險仔」。

原po也表示，當初同學跟自己考得成績差不多選擇了台師大電機系，後來努力讀書也考上了成大，最近轉職進聯發科當設計師，工作待遇150~200萬，六、日不用on call甚至可以準時下班，反觀自己待了台積電6年，只知道自己的Excel變得更強，優點除了年薪破百以外「其他公司能給的，基本上是這裡的一半」，也坦言「可能35歲我就不會繼續做了」。

網友紛紛安慰po，「看你的文覺得有種淡淡的悲哀」、「感覺得出來你很努力，雖然不認識，但很謝謝你的分享」、「拍拍，讀理工已經贏一半了」、「好了啦，不錯了，至少比我這爆肝公務員好」。

不過，有網友認為，「有些文組不工作都能靠家裡活一輩子，要不是缺錢誰想讀電機」、「很常這樣吧，很多人說：我在乎的是內涵，但是結果常常不具有說服力，因為帥哥最後又脫穎而出了」、「老實說我覺得電機比機械好讀多了耶」、「在台灣還是電資比較好啊」、「感覺很多台灣家長為了想要獲得最大利益，強迫小孩(尤其是男生，因為台灣社會期待)讀工科或是資訊之類的領域」。