兩年年資比不上新進同事 「真實薪資」令她直呼：不想幹了！

做多少事領多少錢，但這也考量到專業度及工作量而有不同的差異，不過高薪是許多人的夢想價值。有網友表示，自己上班做牛做馬兩年後終於獲得升遷，但卻無意間發現新進同仁薪水比她還高，令她直呼「心涼了一大半」。

一名女網友在《PTT》上發文表示，她在這家公司待了兩年，好不容易捱到升遷，薪水卻依然毫無動靜，工作期間也發生一些事情讓原PO有了離職的念頭。兩個月前來了一名新進同事，而職稱上原PO亦是該名新進員工的主管，但在簽核資料時意外發現新員工的薪水竟比自己的高，讓原PO感到十分震驚，考量到年終將近及工作考量，原PO提出兩條路選擇，「一是調薪後慢慢準備離職，二是不調薪維持現狀，但卻更堅定離職念頭」，詢問廣大網友的意見。

文章發布後，引起網友熱烈回應，「誰不是拿人錢工作，你當你做公益唷」、「你是員工吧？專業有其價碼的。另外馬雲說過員工離職只有兩點，錢沒到位和心委屈了，看起來你兩個都有，可以開始找新工作了」、「上班就是為了賺錢，你看公司帳面沒盈利，老闆還是照樣賺錢，你沒必要做功德」、「領完年終就走」、「加不加薪你都想走，那何必講，領完年終就可以走了」。

也有網友表示，「管理職本來就不一定比有專業的員工高薪啊，只是大家的專長不同，管理人員沒比較偉大」、「一是薪水是靠自己爭取的，二是主管職不一定比較尊貴，想要什麼請自己爭取」。