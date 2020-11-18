快訊

中天不續照 藍委批NCC箝制新聞自由「太狠了」

七位委員全數通過！NCC重大決定：中天新聞台不予換照

聽新聞
test
0:00 / 0:00

勞部推出桌遊 勞動版「狼人殺」教勞資對戰 也教合作

聯合報 / 記者葉冠妤／台北即時報導
麗湖國小學童今試玩勞動部推出的桌遊「未來職多少」，直呼好玩、刺激。記者葉冠妤／攝影
麗湖國小學童今試玩勞動部推出的桌遊「未來職多少」，直呼好玩、刺激。記者葉冠妤／攝影

為推動多元勞動教育，從小建立正確勞動概念，勞動部投入300萬元、籌備半年多，針對國小、國中、高中階段分別設計出3款桌遊，製作6000套發送至全國3892所國高中小學、團體等，勞動部長許銘春今也到台北市麗湖國小出席勞動教育桌遊啟動記者會，與小朋友一起試玩桌遊，麗湖國小的學生試玩後都直呼刺激、好玩。

勞動部指出，今年首次研發製作讓學生可以在教室好好玩的勞動教育桌遊，分別為介紹工作種類、重要性與各行業對社會貢獻的國小版「未來職多少」、傳達求職過程中可能面臨的求職陷阱及勞動法令相關知識的國中版「環島Play打工不累」，以及建構勞資雙方夥伴關係共同合作落實勞動保障的高中職版「火星渡假村」。

參與桌遊設計的麗湖國小老師劉輝龍說，國小版著重在帶領學童認識職業，尤其是對職業的正名、扭轉刻板形象，比如司機或清潔工，在桌遊中導正名稱為職業駕駛、清潔人員，也讓學童在遊戲中認知到職業無貴賤等正確觀念。

今天試玩的麗湖國小四年級學童陳柏宇說，第一次玩跟勞動有關的桌遊，認識了像是家禽家畜飼育員這樣的職業，五年級的柯岑羲也說，她也是第一次知知道有燈光管理師，很新鮮；他們都認為這款桌遊加入大風吹的設計，玩起來比一般桌遊更刺激有趣，之後也想邀其他同學一起玩。

劉輝龍進一步指出，國中版桌遊是體驗打工時可能遇到的問題與能保護自身權益的勞動法令，也帶給學生打工除了賺錢，也能增長技能的概念；高中版桌遊則仿效狼人殺的玩法，但除了在遊戲中打倒作為資方的敵人，更重要的是讓學生學習到如何與資方合作，一起創造勞資和諧、共好。

許銘春表示，勞動部一直將勞動教育列為推動重點，並透過不同方式推動，過去曾用戲劇表演、繪本、辯論比賽、與網紅合作拍攝影片等形式，喚起各年齡層能注重勞動議題，現在則進一步設計時下最熱門的桌遊，以遊戲的方式，帶動學生學習勞動權益，讓小朋友一玩就上癮，也讓老師在教學時運用桌遊做為教材輔具，目前學校端反映都還不錯，也希望透過國小、國中高中職版的桌遊，讓勞動權益紮根。

勞動部說，3款桌遊的教學手冊及影片已置於勞動部全民勞教e網( https://labor-elearning.mol.gov.tw/ )，有需要了解桌遊遊戲方式的老師或同學，可至網站查詢。

勞動部針對國小、國中、高中職階段分別設計3款桌遊，製作6000套發送至全國的國高中小學。今舉辦桌遊啟動活動。記者葉冠妤／攝影
勞動部針對國小、國中、高中職階段分別設計3款桌遊，製作6000套發送至全國的國高中小學。今舉辦桌遊啟動活動。記者葉冠妤／攝影

桌遊 勞動部

延伸閱讀

許銘春：若勞保年改草案出爐 一定坐下來跟勞工談

《Minecraft》桌遊要來台灣了！繁中版11月20日開始預購

因應疫情 勞動部延長實施安心就業計畫

勞長：勞保年改 政府要多擔待

相關新聞

勞部推出桌遊 勞動版「狼人殺」教勞資對戰 也教合作

為推動多元勞動教育，從小建立正確勞動概念，勞動部投入300萬元、籌備半年多，針對國小、國中、高中階段分別設計出3款桌遊，...

勞動部推勞動教育桌遊

為將勞動教育及知識深植校園，勞動部今年特別推出三款專為國小、國中及高中青年學子設計的勞動教育桌遊，勞動部長許銘春上午出席...

僑泰電子全班44人考取乙級證照 導師樂買雞排請客

台中市僑泰高中電子科三年甲班學生參加勞委會「數位電子乙級」證照檢定，全班44位學生全數通過，寫下校史新紀錄。導師洪順田上...

疫情難出國 員林家商技藝競賽優秀學生爭取保留權益

109學年度全國高級中等學校家事類學生技藝競賽，國立員林家商每一種職類統統得獎，其中幼保科學生張淇瑩、家政科學生賴翊芹榮...

南一中募集1萬多片口罩 視訊送日本6高校

日本新冠肺炎疫情仍嚴峻，台南一中募集1萬多個口罩送給6所日本友校，今天透過視訊舉行捐贈儀式，有5所學校校長、副校長在視訊...

台中沙鹿國小安排小一新生有趣闖關活動 取代紙筆評量

台中市沙鹿國小今天為一年級新生安排有趣學習歷程闖關活動，由一年級專業教師團隊，準備生動活潑的課程及教學方式，還為小一生編...

縣長三代都校友 車城國小120年校慶

屏東縣車城國小昨歡慶120周年校慶暨新校舍啟用，縣長潘孟安回母校參與，提到一家三代都是車城國小校友，任內看到新校舍啟用很...

校園我最棒／預防輔導中輟生 卓蘭高中獲獎

全國中輟預防及復學輔導工作績優學校11月10日在屏東頒獎，苗栗縣國立卓蘭高中團隊策力合作，抱持「教室中每一個空著的位置，...

治平高中時尚科4學生 全國家事類技藝競賽漂亮全壘打

桃園市治平高中家政群參加全國家事類技藝競賽創新佳績，參賽4人全獲獎揮出漂亮全壘打，創造校史上最佳成績。

車城國小120周年校慶 新校舍啟用 潘孟安回母校很感動

屏東縣車城國小今歡慶120周年校慶暨新校舍啟用，屏東縣長潘孟安回到母校參與，他說，一家三代都是車城國小校友，在他任內看到...

彰化縣美豐國小花台種洛神花 正港從產地到餐桌

偏鄉小校為留住學生，絞盡腦汁把課程變出花樣。時值洛神花盛開季節，彰化縣美豐國小的花台開滿洛神花，都是小朋友親子栽植，採花...

搞丟研究生珍藏照片 雄女總動員辦公區翻箱倒櫃

台師大台史所研究生黃彥傑控訴高雄女中丟失珍藏的33張老照片原件，校長林香吟昨天發表聲明道歉，也到警局報案遺失。林香吟說，...

熱門新聞

國立大學老師不上課竟為熱水器故障 與學生對話超扯

政大明年2月加入台聯大！學生可轉入清交等四校

北科大傳師生戀 校方：違專業倫理教評會決議懲處

倒數兩個多月！舊課綱最後一場學測 110學測國寫如何準備？

上課播影集、沒熱水澡不教書 包正豪：誇張可恥

北科大女師與男學生師生戀 校方停止補助經費1年

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。