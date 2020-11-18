勞部推出桌遊 勞動版「狼人殺」教勞資對戰 也教合作

為推動多元勞動教育，從小建立正確勞動概念，勞動部投入300萬元、籌備半年多，針對國小、國中、高中階段分別設計出3款桌遊，製作6000套發送至全國3892所國高中小學、團體等，勞動部長許銘春今也到台北市麗湖國小出席勞動教育桌遊啟動記者會，與小朋友一起試玩桌遊，麗湖國小的學生試玩後都直呼刺激、好玩。

勞動部指出，今年首次研發製作讓學生可以在教室好好玩的勞動教育桌遊，分別為介紹工作種類、重要性與各行業對社會貢獻的國小版「未來職多少」、傳達求職過程中可能面臨的求職陷阱及勞動法令相關知識的國中版「環島Play打工不累」，以及建構勞資雙方夥伴關係共同合作落實勞動保障的高中職版「火星渡假村」。

參與桌遊設計的麗湖國小老師劉輝龍說，國小版著重在帶領學童認識職業，尤其是對職業的正名、扭轉刻板形象，比如司機或清潔工，在桌遊中導正名稱為職業駕駛、清潔人員，也讓學童在遊戲中認知到職業無貴賤等正確觀念。

今天試玩的麗湖國小四年級學童陳柏宇說，第一次玩跟勞動有關的桌遊，認識了像是家禽家畜飼育員這樣的職業，五年級的柯岑羲也說，她也是第一次知知道有燈光管理師，很新鮮；他們都認為這款桌遊加入大風吹的設計，玩起來比一般桌遊更刺激有趣，之後也想邀其他同學一起玩。

劉輝龍進一步指出，國中版桌遊是體驗打工時可能遇到的問題與能保護自身權益的勞動法令，也帶給學生打工除了賺錢，也能增長技能的概念；高中版桌遊則仿效狼人殺的玩法，但除了在遊戲中打倒作為資方的敵人，更重要的是讓學生學習到如何與資方合作，一起創造勞資和諧、共好。

許銘春表示，勞動部一直將勞動教育列為推動重點，並透過不同方式推動，過去曾用戲劇表演、繪本、辯論比賽、與網紅合作拍攝影片等形式，喚起各年齡層能注重勞動議題，現在則進一步設計時下最熱門的桌遊，以遊戲的方式，帶動學生學習勞動權益，讓小朋友一玩就上癮，也讓老師在教學時運用桌遊做為教材輔具，目前學校端反映都還不錯，也希望透過國小、國中高中職版的桌遊，讓勞動權益紮根。