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派遣工一年多賺10萬？ 網掐指一算：正職明明還有「3優勢」
工作穩定是許多人的理想，但除了追求穩定領月薪的工作之外，也有不少人選擇「領時薪」來養家餬口，但就有一名網友計算後發現，派遣工的薪水比正職還高，「一年下來差了10萬多元」，這讓原PO相當好奇「有沒有領月薪不如領時薪的八卦？」貼文一出隨即引發熱議。
原PO在PTT八卦板以「領月薪不如領時薪？」為題發文，表示友人透露他的公司正職員工薪水只有25K，而派遣員工則是領時薪，以一小時來算，「正職加班只有139元，派遣加班卻有210元」。正職員工就算加班加滿，再把正職的所有福利、年終跟員旅全算進去，一個月還輸派遣一萬多元，「一年就差10萬了，早知道當初也不轉正了」，而那個派遣不只工作穩定還做了好多年。
對於原PO友人頻頻抱怨「做月薪不如做時薪」的看法，不少網友也認為「正職還會有責任制的問題，每天延個一個小時下班不得報加班」、「老闆都覺得讓你當正職是福利欸」、「都是基層，比什麼？」
也有其他網友反駁原PO的說法，認為正職還有「資遣費、升遷、週休二日」的3大優勢，「正職唯一好處大概就不想要你的時候要資遣，派遣就等合約到就好」、「正職有升遷機會，派遣永遠是派遣」、「月薪你週休二日還有給錢，時薪休假沒錢」、「升遷都不用考慮？」
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