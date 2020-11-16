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800萬勞工別怕！無薪假不會拉低特休假結清薪資

聯合報 / 記者陳宛茜／ 台北即時報導
勞動部函文解釋無薪假不會拉低特休假結清薪資。圖／勞動部提供
勞動部函文解釋無薪假不會拉低特休假結清薪資。圖／勞動部提供

年底特休假即將到期。但今年因為疫情無法出國，許多勞工累積一堆特休假準備結清換成薪資。然而根據勞基法施行細則規定，特休假結清的每日工資計算，是依勞工最近一個月正常工作時間所得工資除以30，如果當月放無薪假，勞工能拿到的特休假薪資將受到影響。對此，勞動部13日發布解釋函文給各縣市政府、科學園區等，特休假工資計算需跳過有實施無薪假的月份，必須以未實施無薪假的最近一個月來計算。避免已放無薪假的勞工雪上加霜，連特休假薪資也無法拿到全額。

勞基法規定，勞工年資達半年以上可享特休假，依年資不等有3到30天有薪假，若到年度終結或契約終結勞工還沒有休完，雇主應發給工資。其為計月者，為年度終結或契約終止前最近一個月正常工作時間所得除以30之所得金額。

但這一年受疫情影響，許多勞工年終前的最近一個月薪資恐遭無薪假拉低。因此勞動部的解釋函文指出，「減班休息(即無薪假)」期間非屬常態性工作，因此勞雇雙方若有實施減班休息，「應往前以減班休息前最近一個月完整月份已領正常工作時間所得之工資數額計給。」

勞動部勞動條件及就業平等司副司長黃維琛表示，近期不少縣市政府接到民眾詢問此一算法，因此勞動部以公文函釋統一解釋。他指出，此一解釋適用於所有適用勞基法的勞工，估計約875萬名勞工受惠，即日起生效。

他表示，若雇主未按照此一規定，除了短付工資必須補付，還得罰款兩萬到一百萬，勞工若發現雇主違法苛扣工資，可上告勞工局。

勞動部 薪資

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