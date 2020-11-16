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公務員是爽差？他喊冤「沒有很閒」：從早忙到晚還要加班

聯合新聞網 / 綜合報導
有公務員喊冤，平時工作項目繁雜，不如外界所想是爽差。圖／聯合報系資料照
有公務員喊冤，平時工作項目繁雜，不如外界所想是爽差。圖／聯合報系資料照

公務員是鐵飯碗，許多人都希望能考上，甚至因為少數負面新聞，總讓外界認為公務員是「又閒又涼的爽差」。不過有一名公務員網友表示，事實根本不如大家所想像，他從早會開始就開始忙碌，晚上7、8點辦公室裡還會有同事加班

有網友在PTT發文表示，他職業為六都某單位的公務員，工作內容相當繁重，不像外界所想像是個爽差，他表示，從早會開始就很忙，沒有偷閒時間，到了晚上7、8點也還有人在加班，其實跟私人公司的狀況差不多，甚至有的私人公司工作比公務員更清閒。

其他網友則表示，「那是你層級太低」、「因為一堆老公務員害大家有刻板印象」、「基層很忙，我朋友高考考上晚上週末都在加班」、「鄉下很閒，看單位，有的真的看報紙泡茶」、「事務官很忙，政務官的話就…」、「因為公務員耍廢出包也不會被炒，你進度放慢也不會怎樣」、「事務官也要看單位和職系，有的真的爽」、「真的很閒而且厲害的很少，厲害的都在私人公司」。

公務員 加班 PTT

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