公務員是爽差？他喊冤「沒有很閒」：從早忙到晚還要加班

公務員是鐵飯碗，許多人都希望能考上，甚至因為少數負面新聞，總讓外界認為公務員是「又閒又涼的爽差」。不過有一名公務員網友表示，事實根本不如大家所想像，他從早會開始就開始忙碌，晚上7、8點辦公室裡還會有同事加班。

有網友在PTT發文表示，他職業為六都某單位的公務員，工作內容相當繁重，不像外界所想像是個爽差，他表示，從早會開始就很忙，沒有偷閒時間，到了晚上7、8點也還有人在加班，其實跟私人公司的狀況差不多，甚至有的私人公司工作比公務員更清閒。

其他網友則表示，「那是你層級太低」、「因為一堆老公務員害大家有刻板印象」、「基層很忙，我朋友高考考上晚上週末都在加班」、「鄉下很閒，看單位，有的真的看報紙泡茶」、「事務官很忙，政務官的話就…」、「因為公務員耍廢出包也不會被炒，你進度放慢也不會怎樣」、「事務官也要看單位和職系，有的真的爽」、「真的很閒而且厲害的很少，厲害的都在私人公司」。