疫後年薪飆破百萬！2021年最夯工作竟是營建業？

新冠疫情不但沒有全面擊垮台灣就業市場，職缺反而爆發性成長，2021年預估將創下歷史新高！其中，薪資前景展望最佳的行業竟是營建業，為什麼？

2020即將結束，迎向2021，很多人都開始考慮工作選擇，你知道2021年薪資前

景展望最佳的行業是什麼嗎？

或許超乎許多人意料之外，答案竟然是「營建業」！營建主管年薪達107.2萬，拔得「主管級」平均年薪冠軍。

職缺爆發反轉史上第二，明年預估將創下歷史新高

104人力銀行本週公布的最新《2020-2021薪資福利調查報告》，薪資和職缺數據讓許多人跌破眼鏡，年初新冠疫情剛爆發時，當時預估2020年產業營運將大受影響，今年職缺將暴跌，甚至畢業生因找不到工作而變成「十年最慘新鮮人」，結果4月谷底後，下半年台灣因為防疫有成，整個局勢大翻轉。

104人力銀行資深副總暨人資長鍾文雄指出，根據104職缺資料，今年累計至今的企業登記職缺，數量已經逼近69萬，創下104歷來第二高紀錄，完全顛覆原本預測；而2021年，更可能突破70萬，創下史上新高，「很難想像全球因疫情封閉，台灣求職市場卻是一片強強滾的狀態」。

營建業成搶手高薪人才，營建主管年薪達107萬

一掃年初陰霾，在104公布的2020薪調報告中，平均年薪總額為64.1萬，「藍灰領」中有六種職缺年薪總額高於全體平均，而當中四個與營建相關（營建主管、工地監工／主任、營造工程師、水電工程師），營建主管年薪高達107.2萬，飆破百萬元；工地監工／主任71.8萬元，營造工程師65.8萬元，水電工程師65萬元。而最新的11月工作數年增率，營建產業增幅更以成長41%居冠，職缺增幅近20%位居第三。

如果以「主管」層級年薪而論，營建主管同樣以107.2萬拔下頭籌，勝過業務主管（年薪106.2萬）、產品企劃（年薪104.8萬）、MIS網管（年薪100.4萬）、人資（年薪92.5萬）、採購（年薪85.1萬）等常見的白領主管，是少見的「藍領贏過白領」現象。

台商回流、住宅井噴、移工中斷，全台工地大缺工

營建業一般給人辛苦、甚至低薪的印象，為何會在今年甚至明年大翻身成為熱門職缺？關鍵在於：「新冠肺炎」和「中美角力」的雙重影響下，台灣近年興起回台設廠潮，一併帶動職缺開出，連帶讓住宅需求也升高。

當廠房建設和住宅建案大熱，偏偏又遇上新冠肺炎讓外籍勞工難以來台，全台工地都面臨大缺工狀態，導致廠商只好高薪搶人，推升營建業薪資大爆衝。

鍾文雄指出，近年來中國的生產成本已經愈來愈高，許多台商早有回台灣設廠的思考，而中美角力下的各種禁令和制裁，更是讓許多台灣科技公司決定回台設廠的最後一根稻草，以避免業務受到中美貿易戰波及。

這也帶動全台工業區土地這幾年瘋狂大漲，就算價格三級跳，依然一地難求。

例如CBRE世邦魏理仕在8月發佈《2020年上半年台灣工業地產市場報告》，2020上半年全台工業地產總成交金額就高達396.2億元，其中光工業土地交易就占47%，較上年同期成長21%，其中又以電腦及周邊設備業者最為積極。

台企回台設廠，帶動當地職缺開出，例如全球最大砷化鎵晶圓代工廠穩懋10月底時宣布要投資850億進駐南科高雄園區，光相關高階人才需求超過4000人，「不只廠房，這4000人的居住，就將會帶動當地龐大的住宅需求」，鍾文雄說，在這情況下，今年以來許多雙北之外縣市的房地產都大漲，例如台南就從一字頭漲到三字頭。

「營建人力需求暴增，但原本的外籍移工又因為疫情進不來，」鍾文雄說，過去建設現場常引進外國工人，但這波疫情下，除了少數整機團包來台外，外籍移工幾乎消失，人力需求超旺盛，卻供給嚴重不足，造成營建業人才薪資爆發，成為2020下半年最特別的現象。

「這股營建業大好的態勢，預計會一直延續到2021年，」鍾文雄說，從目前為止的營建產業職缺數、人才資薪數字來看，並沒有熄火的跡象，「2021年，將是營建業人才大好的一年。」

（作者／謝明彧 本文出自2020.11.13《遠見》網站，未經同意禁止轉載。）