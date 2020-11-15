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想跳槽偷面試新工作！人事一通電話讓他尷尬了「年終恐不保」

聯合新聞網 / 綜合報導
網友表示現任公司未離職，卻接到預備跳槽公司的面試求職確認電話，原公司人事知道後跑來虧他，感到相當尷尬。 圖／ingimage
網友表示現任公司未離職，卻接到預備跳槽公司的面試求職確認電話，原公司人事知道後跑來虧他，感到相當尷尬。 圖／ingimage

為了加薪或是有更好的工作環境，不少人會選擇「騎驢找馬」，在還沒離職的情況下，去投遞其他家公司履歷，通過後直接去面試，但有網友卻表示自己面臨窘境，現任公司未離職，卻接到預備跳槽公司的面試求職確認電話，原公司人事知道後跑來虧他，讓他相當尷尬，也擔心「年終可能不保」。

網友在臉書「爆怨2公社」發文分享自己經驗，因為現任公司還沒離職就去面試其他公司，沒想到結束之後，新公司人資打來詢問歷任公司工作狀況，結果現任公司的人資就跑來虧他「喔！要換工作喲？放心，您的工作表現我都跟您的新公司如實以報，放心嘿」，當下讓他覺得相當尷尬，也直呼「無論離不離職，年終可能不保」。

其他網友也表示「有些公司會寄自己資料給面試者寫，裡面就會要求提供前公司的資訊，可以跟誰聯絡之類的，還真是第一次聽到真的打過去問的」、「正常流程，真的會問的，代表這公司很重視這職務，如順利進入這公司，應該是會不錯」。

但也有人覺得「好慘...什麼奇怪的公司，還沒錄取就搞人」、「如果還在職，去問現任公司也太蝦，尤其是發年終前...」、「可是這樣不是很過分嗎？萬一人家還沒有提離職，這樣打來問、不就不得不提了嗎？」

面試 職場 離職 年終獎金

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