年薪百萬的職業首選是？ 網大推這幾個「師字輩」最容易

年薪百萬是許多人的夢想，但不是每個行業都有巨大的產值能夠給予員工高薪，就有一名網友好奇發問，職業百百種，除了公務人員的鐵飯碗及身分補助能夠達到門檻外，究竟哪種職業能夠容易達標年薪百萬？

一名網友在《PTT》上發文表示，就他所知，舉例了警察與消防員這兩個相對容易達到百萬年薪的職業，也提到百萬年薪的要素，「起薪高、加給高、加班高」，再加上公務員身分的補助及優惠，原PO認為綜合這幾點要素，年薪百萬對這兩個職業而言年薪百萬是一個常態。但同時原PO也十分好奇的表示，「有沒有其他更容易百萬年薪的職業？」，貼文發布後引起網友熱烈回應。

網友紛紛回應，「跑船」、「跑船保證有」、「有點料的工程師」、「Youtuber也有機會」、「一般人最容易達到就是輪班工程師」、「牙醫隨便都有」、「會計師事務所」、「軟體工程師也很輕鬆」、「理科工程師都一把抓」、「怎都沒人提機師」、「醫牙電資」。

但也有網友認為，「警察只靠本俸很難吧，平時也是被加班費才高薪」、「警察走內勤薪水不高，是靠外勤『賣命』加給撐起薪水」、「怎麼想，先想到的也不是你說那兩個」、「警消百萬都只是用生命或危險換來的」。