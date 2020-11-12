初次面試問「生理假」慘遭主管洗臉 女怪男友沒叮嚀再被網噴

許多人沒有工作經驗時，面對第一次到公司面試，難免會緊張，也會向身邊的人討教，不過一名女子卻在網上發文抱怨，嫌男友沒跟她講清楚，害她很丟臉，並曝光原因，不料討拍不成，反被底下網友噓爆。

一名女網友在臉書社團「靠北女友my girl」發文指出，她因為要第一次面試，不清楚有什麼樣的細節要跟面試官確認，於是詢問男友，不過男友卻叫她不要多問就沒事，可是當她跑去詢問朋友一樣的問題時，朋友跟她說基本待遇還是要問，不然會吃虧，還說她男友這樣講會害到原PO。

於是原PO再次跟男友確認，對方就跟她說，「問基本的員工待遇就好」，她也按照男友說的重點劃分成薪水、勞健保、獎金、特休等部分，由於原PO朋友有講過一般公司都會保障女性3天生理假，她並綜合上述幾點向面試官提問，不料對方卻笑著回覆她，「是來渡假還是上班的？」

於是原PO怒把矛頭指向男友，怪他為何沒說不能問生理假，害她很丟臉，不料底下留言都是一大片噓聲，「有沒有問男朋友可不可以代妳去上班？」、「阿是不是叫妳不要多問了」、「沒見過世面也懂得怎麼上網查資料」、「先看自己有什麼，再思考自己值得什麼待遇吧」、「大腦是種好東西，只是看來不可能每個人都有」、「男友看起來是算命的嗎？」

也有網友表示，「問生理假會怎樣嗎？ 這樣回答的公司不值得待吧」、「妳工作都沒什麼經驗，還真的不要多問，因為妳也沒那個籌碼」、「《性平法》寫得很清楚，生理假就是3天，這本來就是妳的權利，先問清楚沒有錯啊，一堆無視法律的垃圾雇主，沒必要縱容他們」。