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經常加班到半夜！30歲工程師月薪曝光 買房「存不到頭期款」
工程師在許多人印象中，都是高薪一族，但近日一名30歲的工程師公布自己的月薪，卻讓許多網友跌破眼鏡，紛紛勸他趕快換工作。
一名工程師在PTT發文表示，自己現年30歲還沒交過女朋友，偶然在朋友介紹下，認識一名28歲女生，但對方一見面就問「有沒有要在台北置產」，後來他開始計算存款，發現自己「除了每個月累積的本薪4萬和微薄的定存利息以外，好像也完全想不到什麼收入了」。
該名工程師也表示，曾想要跑外送增加收入，但「工程師平常加班12點下班，假日根本睡死」，他感嘆照現在這樣慢慢存，不知何時才能存到台北房子的頭期款，因此詢問網友，有沒有方法可以「快速累積存款」。
文章曝光後引發網友討論，有些網友對原PO的待遇難以置信，「三十歲加班到12點，月薪4萬，我勸你離開台北」、「三十歲月薪4萬沒什麼需要拚了吧，得過且過多爽」、「加班到12點下班，然後領4萬？這叫工程師？」。
也有網友表示，「第一跳槽換工作、第二拼命往上升」、「當兵簽下去存很快」、「科技類型的基金，跟他狠狠扣下去就對了」、「下海跑船啊，跑個3至5年就上岸」。
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