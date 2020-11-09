她直言「面試官妳遲到2小時」被罵沒禮貌 網看傻：還好沒錄取

守時是做人的基本道理，也是對自己和他人的尊重。日前一名女網友遇到面試官「遲到2小時」，由於時間被嚴重耽誤，讓她不滿地跟對方說「我有準時到，妳呢」，結果面試官大發雷霆飆罵，貼文曝光後，掀起一陣譁然。

原PO在臉書社團「爆怨公社」發文提到，日前應徵遇到不守時的面試官，但不是遲到10分鐘或半小時，而是整整2個小時，令人氣憤的是，對方在遲到當下才傳訊息告知會晚到，害她只好取消後面的行程。

兩人碰面後，原PO直接表示「我有準時到，妳呢」，面試官聽到這句話，立刻惱羞成怒地說「沒家教、沒禮貌，妳懂不懂一點基本禮貌，我不想再看到妳」，對方一連串的批評讓她不爽又無奈，因此發文詢問網友「我做的有很白目或者不對的地方嗎？」

貼文一出，網友認為對方遲到還大聲說話，這行為讓人看了傻眼，「這種主管通常沒有責任心，不懂得尊重對方罵她剛好，這間公司不適合妳」、「惱羞的主管，妳進去了日子也不會好過」、「2小時也太久，是我也不能接受」、「遲到兩小時真的誇張，如果不能準時赴約，應該請別人代為面試」、「遲到太誇張，我面試人都很準時」、「20分鐘還能諒解，2個小時真的會一把火」。

但也有人提出不同看法，「贏了面子輸了機會」、「用詞收斂一點會比較好」、「求職就是有求於人，說話不要太衝比較好」、「雖然遲到讓人不爽，但有先告知情況，加上是妳要找工作不是她」。