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應屆畢業生就業獎勵金 已發出1.5萬人總共3億元

聯合報 / 記者葉冠妤/台北即時報導
勞動部日前祭出青年就業獎勵計畫，若應屆畢業生穩定就業3個月，可先獲2萬元獎勵金，滿半年再加發1萬。。報系資料照片
勞動部日前祭出青年就業獎勵計畫，若應屆畢業生穩定就業3個月，可先獲2萬元獎勵金，滿半年再加發1萬。。報系資料照片

為鼓勵應屆畢業生不受疫情打擊而怯於投入勞動市場，勞動部日前祭出青年就業獎勵計畫，若應屆畢業生穩定就業3個月，可先獲2萬元獎勵金，滿半年再加發1萬。根據勞動部統計，截至昨天(4日)，已經有8萬8062人登錄，核撥1萬5330人，總共發出3億660萬元的獎勵金。

今年受疫情波及，勞動市場緊縮，勞動部為此推動一系列振興就業方案，其中的青年就業獎勵，針對的是29歲的應屆畢業生。只要從6月15日起算，至9月30日前受雇於全時工作，穩定就業達3個月，就可向勞動部申請2萬元的青年就業獎勵金，持續穩定就業達6個月，再加發1萬元，每人最多可領3萬元。

據勞動部官網統計，截至昨日，已有8萬8062人登錄，核撥1萬5330人，總共發出3億660萬元的獎勵金。勞動部勞動力發展署就業服務組組長陳世昌解釋，應屆畢業生可先到台灣就業通網站登錄，但必須在9月底前找到全時工作，且穩定就業滿3個月，才具請領資格，目前登記的8萬多人，超過7成做的是全時工作。

他指出，青年就業獎勵計畫的請領要件是必須在今年9月底前就業，穩定就業3個月之後的3個月內都還能申請，換言之，最晚的登錄申請時間至明年3月底，預計登錄人數最後會再微幅上調。

陳世昌說，根據過往經驗，每年約有11萬名的應屆畢業生，撇除繼續升學、未投入全時工作的人，約有8萬投入職場、並穩定就業，跟目前登錄數字相去不遠。

勞動部 青年 求職

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