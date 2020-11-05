為什麼朋友不適合一起工作？怎麼看是適合當朋友還是同事？

曾聽過些事，朋友因為和閨蜜有共同理念一起創業，想不到事業還沒成功兩人先不歡而散。另一位朋友應徵上好友所就職的公司，當了同部門同事，結果短短半年兩人就在辦公司大吵三次，重點是兩人從認識以來從未吵架過，直到他們成為同事的那一刻。為什麼當朋友時明明什麼都好，一當同事就問題一堆？或許這些人不是不適合當同事，只是共事期間無法拿捏同事的「公」與朋友的「私」那條界線該劃在哪。

相處的好不代表工作理念相同，相同的價值觀不代表具備一樣的專業

一開始會因為跟好友一起工作而喜悅，覺得我懂他的個性、懂她的喜好，結果一工作才發現原來朋友還有自己不知道的「一面」。工作中的好友對於事情的判斷會因為在職場沒有灰色地帶，畢竟職場就是這麼現實，無法用扮家家酒的情誼帶過。剛開始會因為交情不好明說，選擇婉轉方式點到為止，直到一次次的包容都無法改善問題時累積情緒，覺得「為什麼他不懂？」、「她怎麼都說不聽？」然後，在某個時機點一次爆發。

或許打從一開始就該轉換模式，不是以朋友的身份共事，而是以「上班同事，下班朋友」的思維在工作中相處，面對狀況不以朋友交情感性帶過，改以同事的立場理性處理，或許在磨合時會有情緒，但這些可以在下班後以「朋友」身分好好溝通。

(圖片來源：MamiBuy媽咪拜)

每個人都有很多面，朋友不會只有你熟悉的那面

一起工作後才發現原來朋友在工作上，也有地雷也有情緒，甚至成為自己不喜歡的同事類型。這時對「同事」的他/她漸漸不滿，犯錯時不再寬容、出現問題時不想處理，這樣別說同事了，最後連朋友也當不成。

如果在共事前能先調整好心態，明確分辨什麼面的他是同事，什麼面的她是朋友，就能在問題出現時謹慎思考，明白有些情緒不應該「遷怒」到朋友間的情誼，而是用「公歸公、私歸私」的方式來處理兩人關係。

工作是看能力不是看交情、友情是看三觀不是看技能

一起共事影響情誼時該怎麼辦？首先，談一談是必要的，放下情緒談談因工作帶來的改變，轉換立場了解對方的想法。倘若怎麼溝通都放不下因工作產生的情緒，讓兩人無法像過往自在、無法在理念不同時放過對方，非得錙銖必較的話，那真的，真的不適合一起工作。或許現實就是這麼殘酷，友情在職場這個染缸裡不再純如白紙，一點問題產生的黑有可能就此出現疙瘩。

(圖片來源：MamiBuy媽咪拜)

友情不是經不起考驗，而是在考驗中懂得成長

如果不幸遇上這些狀況，猶豫該以何者為重時，不妨想想這對友情對你的「重要性」。因為一起工作而錯失這個朋友的話值不值得，覺得值得的話並非冷血，而是經過現實考驗，發現兩人的友情還有很大的成長空間。但如果覺得不值得，那如何在不委屈的情況下，處理關係就考驗你的智慧，與你們的多年情誼。

溝通是一開始，改變是下一步，包容則是關鍵。