上廁所限時限次、病假要事先請… 公司奇葩規定超乎想像

職場上各家公司都有自身的工作準則，不管合不合常情，員工為保飯碗多數選擇接受及忍耐。一位女網友表示公司規定「上廁所不能超過10分鐘」，好奇問網友遇過什麼樣的「奇葩公司規定」，貼文引來眾多怨念滿滿的網友大吐苦水。

一位女網友在《爆廢1公社》發文表示，公司「上廁所不能超過10分鐘」，好奇問網友是否有相同經驗，或有其他「奇葩的公司規定」。

貼文引發有相同經驗的網友怨念高升，抱怨公司規定「一天去廁所不能超過3次」、「拉屎只能5分鐘」、「上廁所要刷卡」、「已經有給你們休息時間了，不能利用上班時間上廁所」、「8:00到10:00中間不能上廁所」、「不可進公司先大便」、「上廁所衛生紙只能用半張」。

除了上廁所得限時、限次的奇怪規定，抱怨最多是到班、請假規定，「每天要用Skype跟老闆說早安（才算打卡），下班也要用Skype跟他說晚安 不然會被記曠職」、「有生理假需求之女性員工，請於一個月前事先告知」、「請病假要提早3天前請（我看起來像是會通靈知道提早生病的樣子嗎）」、「喪假不能早上請，要過中午十二時以後才能請喪假」、「同公司夫妻，情侶不能排同一天休假」、「感冒就算高燒也要去公司，給公司主管、老闆確認身體不適，才能回家休假」、「吃藥必須要在主管面前吃給他看」。

其他更多詭異的規則，還有「進公司要吃素」、「不准穿白色襪子」、「不可以打老闆」、「停車不立中柱3次就離職」、「上班前先幫公司FB按讚」、「電腦不能貼便利貼」、「冬天不能穿馬靴」、「不能留長髮，最多只能到肩膀」、「中元普渡遲到要罰15000」、「下班後不能跟同事相約看電影吃宵夜」、「車子超過十年，不能進公司停車場」，讓人感覺公司地址可能是設在海邊，真的管很寬。