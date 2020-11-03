健身房惡意倒閉員工受害 時力：勞動部應更積極協助

時代力量立委王婉諭、邱顯智今天表示，年初輕適能健身房無預警倒閉，旗下許多員工未被事先告知，也拿不到資遣費，先前向勞保局申請積欠工資墊償資遣費，卻因老闆惡意規避法規，最終求償無門；要求勞動部應主動進行調查，並儘速發還應給付的工資及資遣費，也希望檢討現行勞基法第57條，避免類似案例再度出現。

受害健身教練說明，自己從2016年開始任職於輕適能健身房，但今年1月底，公司卻無預警倒閉，也未發放薪資、資遣費，4月申請資遣費墊償後，上個月才收到勞保局墊償科電話，告知因為調店緣故，年資不得累計計算，導致原本應該是4年多的資遣費，只剩8個月，甚至還有同事因此無法申請墊償。

王婉諭表示，雇主賴志欽以輕適能為名義成立多間公司，如「輕適能運動顧問股份有限公司」、「輕適能投資控股股份有限公司」、「全面強健股份有限公司」等，由於「輕適能」在全台共有16家分店，只要員工被調到另一間分店，公司就會幫員工變動任職公司。王說，在勞工的認知中，都是待在「輕適能」健身房，卻只能領最後待的一間分店的資遣費，這非常不合理。

邱顯智指出，雇主可以用惡意的手段，將員工的勞動契約以調店的名義任意轉換，是基於現行勞動基準法第57條規定，「勞工工作年資以服務同一事業者為限」；這方面其實仍有補救空間，呼籲勞動部或是勞保局在第57條的認定要放寬，若未果時力將考慮提出修法。