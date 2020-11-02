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移工仲介怎麼找？ 勞動部人力仲介評鑑供參考

聯合報 / 記者陳宛茜／ 台北即時報導
勞動部公布人力仲介公司評鑑結果。圖片取自勞動部網站
勞動部公布人力仲介公司評鑑結果。圖片取自勞動部網站

勞動部今日公告108年度人力仲介公司評鑑結果，1305家業者中，獲A級（90分以上）共840家，占64.37%；B級（70分至未滿90分）共434家，占33.25%；C級（未滿70分）共31家，占2.38%，成績已公告於勞動部勞動力發展署網站，作為雇主挑選人力仲介公司的參考。

勞動部每年辦理跨國人力仲介公司服務評鑑，透過顧客服務、品質管理、違規處分等不同面向進行考核，並藉此汰除服務品質不佳的公司，以維護人力仲介市場秩序。

此外，勞動部自107年起推動仲介公司績優免評制度，如仲介公司近2年評鑑成績為A級，且於評鑑期間未違反就業服務法者，可免接受評鑑1次，以鼓勵服務良好的仲介公司自我要求、維持佳績，並激勵長期停留在B級的公司向上提升。

勞動部表示，今年仲介公司評鑑平均成績從86.22分成長至86.77分，A級家數去年為333家，今年大幅提升至840家，其中主要大幅增加原因，係去年有344家屬於績優免評仲介公司，今年重新接受評鑑後成績仍為A級，另今年由B級變為A級家數成長為163家。

勞動部表示，評鑑成績已公告於網站，民眾除參考評鑑成績外，亦可於網站以引進移工類別(家庭類或事業類)、是否曾違法、行蹤不明情形來篩選，或是用視覺化的地圖式搜尋，選擇鄰近的仲介公司。此外，簽約前能夠多方瞭解仲介公司所提供的服務項目及收費等情形，以及雙方契約權利義務事項等，以保障自身權益。

●績優免評仲介公司名單及108年度評鑑成績均已公告在勞動部勞動力發展署全球資訊網。民眾亦可至發展署的私立就業服務機構查詢系統查詢。

勞動部 移工

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