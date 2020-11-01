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客服月薪破7萬超好賺？ 內行網友揭「關鍵真相」
不少台灣勞工面臨低薪問題，薪水經常入不敷出，不過近日就有一名網友PO文表示，朋友擔任客服月薪有7萬多元，因此讓他好奇發問客服月薪能夠那麼高喔？引來大批網友熱烈討論。
該名網友在PTT八卦板發文表示，聽到在網路申裝相關行業擔任業務客服的朋友透露，每個月的薪水可突破7萬元，讓原PO不禁驚呼「客服月薪能夠那麼高喔？讓我也想要去了，有沒有客服月薪7萬多的八卦？」
貼文曝光後，掀起網友熱議，紛紛留言表示「以前當客服年薪120萬給你參考」、「目前當客服60k給你參考」、「大公司客服薪資本來就很高」、「可以，英文客服有開到這個價錢，服務國外客戶，但你要講英文」。
還有內行網友點出關鍵，「『業務』 客服」、「業務兼客服，月薪7萬」、「電話行銷兼客服」、「整天被人罵」、「客服很重要，有些公司客服極爛，講完電話幾乎決定下次還要不要買該家產品，客服幾乎快等於內勤銷售」。
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