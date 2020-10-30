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他指航空業領補助爽爽過像鐵飯碗 網怒嗆：想法可悲

聯合新聞網 / 綜合報導
網友好奇「航空業是不是鐵飯碗」，貼文掀起眾人熱議。聯合報系資料照
網友好奇「航空業是不是鐵飯碗」，貼文掀起眾人熱議。聯合報系資料照

公務員薪水穩定被視作「鐵飯碗」工作，但有網友日前提出不同見解，並表示新冠肺炎（COVID-19）疫情期間，國外航空業紛紛倒閉裁員，然而台灣的空服員卻能領補助，而且就算沒工作底薪還是贏過不少人，此文一出，慘遭眾人打臉「活在平行世界嗎？」

原PO在「Dcard發文寫道，航空業根本比公務員還鐵飯碗，疫情衝擊這麼大都還可以領補助爽爽過，哪像國泰、港龍、ANA直接裁員，現在台灣沒飛的空服員底薪還屌打一堆30k以下的。

原PO提到，「任職航空業不用像準備公職一樣讀那麼多書，更不用提其它產業因為疫情而沒工作的人，因為只有航空業可以安穩生存，福利不滿意出來罷工就好，因此航空業是不是最好的選擇呢？」

貼文一出，引發網友抨擊，「幹嘛說這麼難聽，我朋友是空服員這陣子戰戰兢兢，因為不曉得明天會不會被裁員」、「原PO應該還沒出社會，你看到的那些現象只是表面，為了穩定股價和現金流而出現的假象，實際去問內部的人就知道，不是減班就是排休，並非原PO想的這麼如意」、「你這麼想拿鐵飯碗，有本事就考進來啊！誰跟你說不用讀很多書？我們受訓的時候讀多少書你根本不知道，真以為很輕鬆爽領錢喔？」、「 不要活在自己的世界，只說自己想說的話」。

另外也有人表示，「身為相關產業人士，我在工作上也處理補助事項，說真的補助幫助的主要對象主要是公司不是個人，我雖然不致於放無薪假但收入也銳減，事實上，周遭朋友和同事沒有任何一個是在疫情期間爽爽過的，基本上目前還活著的都在努力找生路，我勸原PO不要只在電腦前想像平行世界，多去接觸真實世界比較健康」。

Dcard 新冠肺炎 空服員

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