苦等一個月！面試暢談2小時通知卻沒來 網揭暗黑真相

一名網友分享自己日前面試的經驗，表示主管跟他聊了兩小時，氣氛也相當愉快，沒想到過了一個月都遲遲沒下文，讓他有些灰心，「這樣到底算不算穩？」結果貼文一出意外曝光「殘酷原因」，底下留言紛紛回應，主管面試還有薪水可以拿，「只是在打發時間而已」。

一名網友昨（28）日在PTT發文，表示自己現在正在找人生第一份工作，之前去面試中科工程師，先是由人資問他問題，半小時之後再換主管來，主管看完他的履歷後看起來相當感興趣，並開始向原PO介紹公司的業務、進入公司的職涯發展等，「講的不夠過癮還帶我去另一間辦公室PPT給我看」。

之後主管又跟原PO講到公司的福利，包括三節、季度獎金、員工旅遊，做滿幾年可以配車等，「重點薪水部分我的期望也有跟他達成共識，結束後還很親切的跑來跟我握手」，主管還目送他離開，原PO當時心想應該「穩了」，「之前面試過的公司就他最nice」。

沒想到一個月過去了卻遲遲沒等到面試結果，原PO忍不住打電話詢問，公司人資則回覆「要等主管親自跟你聯絡才會知道結果喔」，讓他直呼「那個主管是太閒還是怎樣啊？會跟一個沒興趣的人聊了快2小時？」，他也表示自己往後去面試，不想再有這種錯誤的期待感了。

網友也紛紛留言，「他只是能混時間當薪水小偷很開心而已」、「我有個面試也是聊了1個半小時，還做了測驗，最後沒消息」、「他打發時間用的」、「我之前有面試一個聊天聊了2小時，結果面試60分」、「主管剛好沒事吧，聊完下班」；不過也網友鼓勵原PO，「有機會，你備取了，等公司有人離職就會通知你」、「等一兩個月正常，還有機會」。