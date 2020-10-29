面試高分過3關卻仍遭淘汰 她一聽理由氣炸

公司主管面試時，除了看重工作能力之外，也會詢問面試者的家庭背景，但沒想到卻有人因「離過婚」而遭到面試淘汰，這讓許多網友都感到相當氣憤。

一名網友在臉書「爆怨2公社」發文分享，最近女性友人到一家公司面試，在3次面試中都獲得高分，但沒想到面試主管最後以友人「離過婚會不穩定」為由而將她淘汰。

原PO透露，她與前夫聚少離多而離婚，但如今卻因此被歧視，讓她心生「離婚是一種罪」的念頭，看到友人只因離過婚而被淘汰，原PO也直呼實在看不下去了，氣得大罵「完全傻眼！都什麼年代了，還在歧視離婚」。

許多網友紛紛同情友人的遭遇，但也不禁坦言，「有歧視的公司不待也罷」、「恐怕是有殺出程咬金的內定人選，所以找個理由打發掉」、「這理由太薄弱了，直接說有另外考慮人選就好」、「結婚的也會被刷（公司怕要支付員工懷孕津貼），那時候覺得難道女生找工作就這麼不公平...」、「如果招聘時註明，直接將離婚者排除，保證被罰，這完全是歧視～事後如果仍以這個理由刷除，其實是可以檢舉的！」。

不過也有網友表示，「找工作想找到心儀的工作，公司也是想找心目中設定的員工，一開始說清楚不耽誤大家時間也沒有不好！」，也有其他網友不解為何主管要問到如此詳細，「履歷表上不就是選未婚或是已婚嗎？還是已經有新增離婚選項？」、「幹嘛告訴他們自己離過婚？關他們什麼事？」、「求職還要看戶籍謄本詳細的記事欄嗎？」、「沒有孩子，面試就不要提離婚的事」。