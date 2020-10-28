靠跑船翻轉人生？前輩談心酸血淚史：留不住枕邊人…

靠「跑船」是否能翻轉人生呢？日前有網友發文靠跑船當船員，年僅24歲已年薪百萬，有車有房，資產狠甩同學一大截，文章引起眾人熱議。現有前輩發文勸世，點出年輕領高薪的未來，心酸表示「不想再跑船了」。

該名跑船前輩表示，「跑船」確實可以快速達到百萬年薪，他現在已是二副，也拿到大副票，但卻不想再繼續下去，因為「留不住任何一個枕邊人」。他心酸的說，在22歲上船後，幾乎每年都換新女友，原因不是花心，而是女朋友等不下去，受不了需要他的時候他不在身邊，重要節日也無法相聚，連電話也沒辦法講。如今他終於找到人生真愛，即將結婚，也決定結束跑船生涯。

不過，雖然資產頗豐，但「中途下船」卻非凱旋而歸。原PO以血淚經驗告誡，跑船的確年收百萬，在船上也花不了什麼錢能好好儲蓄，但人生黃金時期都耗在船上，下船後一切歸零，工作重找也沒有人脈，加上相關科系若不跑船，留在陸上薪資都較低，沒什麼上漲空間，「所以別跑船，早點找好工作或轉系」。

這篇勸世文引起不少船員共鳴，「我妹也是跑船的，男生聽到她跑船就自動登出」、「推，年薪百萬又怎樣呢，人生不要填海」、「這是真的，我哥現在跑船，根本連女朋友的交不到，更不用說玩什麼線上遊戲，一天的網路只有一小時+靠港的訊號」、「前輩這篇真的滅火」。

但也有人認為原PO只是沒遇到對的人，實際上也有幸福的跑船家庭，有網友也稱讚原PO分享經驗的行為，「這篇蠻實在的，優缺點都看一下比較好，有時候時間就是金錢，逝去的時光不復返，想清楚會比較好」。