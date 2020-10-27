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想收入穩定只能拚國考？ 他分享「1職缺」易考取又穩定引熱議
現今工作難找、薪資收入又不穩定，因此不少人都會轉往尋求「鐵飯碗」，努力準備國考，期待未來事業收入穩定，但人人都想參加國考，因此順利考上國考也不是一件容易的事。
一名網友在PTT八卦板發文分享，因為弟弟曾表示「當公務員可以服務人民，也不用擔心會突然被資遣或開業失敗」，於是原PO便出資幫助他去補習參加國考，雖然弟弟相當努力，但卻連兩年考試失敗。
原PO看著弟弟努力備考，每天不斷複習、寫題庫，在巨大壓力之下，弟弟仍然考取失利，因此原PO也坦然告訴他，「反正不當公務員也可以活得好好的」，希望他轉往其他志願目標努力。爾後，原PO的朋友透露，想穩定不一定要考公務員，「當職業軍人、加入志願役的薪資不比公務員低」，於是原PO弟弟最終轉而考取士官班，如今已是月收4萬多的中士。
文章引起網友關注，不少網友都認為「準備國考那種壓力能挺過，就會覺得當兵還好了」、「警察也很缺啊！雖然都是鳥缺，但薪水至少不錯啦」、「有一筆穩定的收入不會被人閒言閒語，當一個全職考生沒有家庭的支持那壓力是很大的」、「一堆領2萬多服務業的，真的去簽志願役都屌打」。
還有網友歪樓表示，「你國軍人才招募中心嗎？」、「我強烈懷疑你是國軍招募部門的人！」、「簽下去，人生勝利」、「國防部應該找你宣傳」、「老實說，國防部給你多少？」、「我要是招募官，為了這篇文就記你一支嘉獎」。
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