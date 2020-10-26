科技業年薪都200萬起跳？ 網友揭血汗真相：非常累

常聽人說「科技新貴」，許多人認為從事科技業的年收入似乎都不錯，月薪加分紅應該都有百萬以上，有網友在網路上發文說因為參加同學會，得知一些進入科技公司工作的同窗好友年薪都200、300萬以上，讓他非常羨慕，也好奇想知道科技業真的這麼好賺嗎？

原PO在PTT寫道自己大學指考考得不理想，只好去念文組的商學院，現在月薪52K，加上分紅年薪還沒破百萬。前幾天他去參加高中的同學會，得知當中有些人進入到科技公司上班，會中他們談論著自己最近又領了一包分紅，年薪都200、300萬在拿的，讓原PO聽了羨慕不已。

聽到同學們的成就都比自己好，讓原PO感覺自己很廢，連東西都差點吃不下去，不過這也讓他很好奇地想知道「科技業真的人人都年薪200萬起跳嗎？」

貼文引來鄉民們的熱議，「沒這麼神，要看公司」、「重點是進到對的產業鏈裡面不是嗎？」、「科系要選對，不然要有人拉一把」、「當初在國稅局有服務過…認真回答你：沒有」、「認真回答，一線公司大概4~6年200萬，8~10年300萬」、「200多主管啦，100一定破。怎樣，很羨慕嗎？」

還有人揭露領高薪的背後原因，「200以上算少數，而且異常累」、「薪水有沒有200，不知道，但是月工時穩穩破200～250」、「理組日常，看單位決定爆不爆肝」、「工時長，失業全家喝西北風」。