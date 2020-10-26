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24歲年薪破百萬有車有房 文組畢的他推薦跑船翻轉人生

聯合新聞網 / 綜合報導
跑船薪資高，是許多想賺取高薪者的理想職業。本報資料照
跑船薪資高，是許多想賺取高薪者的理想職業。本報資料照

現代普遍低薪，但像跑船這種特殊行業薪資卻遠高於平均值，月入百萬不是夢，但伴隨要忍受孤獨等缺點。有一名大學文組畢業的年輕人自稱跑船真的能翻轉人生，工作也不難，資產狠甩同齡還在領低薪的同學。

一名網友在Dcard發文，他自稱24歲，職業是跑遠洋貨櫃船的乙級船員幹練水手（簡稱AB），這份工作讓大學文組畢業的他直接翻轉人生，月入10萬簽九個月合約，加上一些獎金，年薪大約110萬，現在有車有房。

他在大學快畢業時想賺錢領高薪，就去報乙級船員班，花了9萬多受訓三個月，實習完就直接擔任AB，工作內容為敲鐵鏽、油漆、操舵、打掃住艙、靠港梯口當值等，做久了沒什麼難度。他表示在船上最重要的是人際關係，搞好就很快樂，下班回寢室就是打電動、看書和健身。

他指出跑船的優點是存錢很快，相較之下他的大學同學還在領30K，船員薪資大勝同齡者，另外還可以去別的國家增廣見聞。缺點則是很無聊，每天一成不變，容易感到孤獨的人不適合，而且不能常跟親友聯絡，休假沒薪水

原PO指乙級船員比甲級好過，雖然甲級薪資高但要擔責任，而且人數太多上船還要排隊；乙級只要聽話辦事就好了，而且只要認真不鬧事，要派上船沒問題，他還遇過下船才一週又被問要不要再上。

有航運系學生指乙級船員真的很爽，在美國靠港後愛玩的衝去看NBA球賽、拉斯維加斯賭場或迪士尼，愛賺錢的買名牌回台灣轉賣賺價差，一年休假三個月，荷包滿滿想去哪就去哪。若從22歲開始跑，15年後就繳清1500萬房貸，不到40歲財富自由，沒家產沒爸靠的文組生可以考慮藉此翻身。但也有人認為在船上的叫生存，不叫生活，在船上度過人生的黃金時光，會錯過很多錢買不到的的寶貴體驗。

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