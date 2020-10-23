她國立大學研究所畢業又精通英日語 求職薪資讓人聽了傻眼

許多人都認為外語能力佳對於求職、在職場上是很吃香的，但有網友卻表示堂姐精通英日語，照理說求職薪資應該不算差，但卻有公司只開30K，讓這名網友聽了很傻眼，但多數人則認為薪資低的重點不在堂姐專長，而是她找的工作內容。

這名網友在PTT寫道堂姐是某國立大學研究所畢業，她除了精通英語之外，還曾透過學校申請去日本留學兩年，因此日語也十分流暢，兩種語言的對話寫作都不成問題，在職場上應該非常吃香，但似乎並不是如此。

原PO先問鄉民們的看法「這樣的人才大家覺得起薪應該開多少？」他說堂姐曾到某商貿公司面試行政職位，但對方開出的薪資竟然是30K（3萬元），讓原PO聽了不敢置信，酸說「精通中英日語去歐美起薪都100K起跳，慣老闆這錢去請清潔工比較快」。

不過貼文一出，許多人對於原PO看法不以為然，「精通英日語幹嘛做行政？」、「妳精通就要去外商吧」、「那怎麼不去歐美找工作？成交就是行情，不要自己騙自己」、「不是精通英日語只有30K，是妳應徵的職位只有30K」、「一般行政都是這價錢，要是這麼流利去找其他工作就好，不用來這邊鞭老闆」、「你這跟叫電機博士應徵超商店員，再酸人家歐美電機博士都可以年收千萬耶不是一樣嗎？」、「語言只是工具，但沒其他專才真的就值3萬」。