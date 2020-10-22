拉貨潮！9月「電子零組件」徵才人數創近3年新高

據勞動部勞動力發展署就業服務資訊整合系統統計，今年9月各公立就業服務機構新登記求職人數總計6萬1497人，較上月減少0.16％，新登記求才人數為10萬314人，較上月減少8.25％，平均每一位求職者有1.63個工作機會。因下半年進入消費性電子產品旺季，電子終端產業湧拉貨潮，電子零組件製造業9月徵才人數創下近3年同期新高！

發展署指出，下半年進入消費性電子產品旺季，電子終端產業呈現拉貨潮，如智慧型手機、伺服器及新世代遊戲主機等電子元件，使「電子零組件製造業」9月徵才人數為近3年同期最高，新登記求才人數為1萬128人，相較於上年同月成長39.68％，平均每一位求職者有2.9個工作機會。

以縣市別來看，發展署說，電子零組件製造業徵才人數前2名為桃園市（占34.76％）及台南市（占25.76％），合占該業總求才人數逾6成。此外，釋出職缺職業別以「其他製程控制技術員」、「電力及電子設備組裝人員」及「電子工程師」居多，合占該業總求才人數約5成5。

發展署說，上銀科技、國巨、友達光電及欣興電子等股份有限公司，分別透過台灣就業通釋出不少職缺，其中，上銀科技的自動控制工程師薪資最高達77K，欣興電子徵求50位製造部技術員，高中畢業即可，工作經驗不拘，薪資上看44K。發展署預計於11月舉辦徵才活動，有求職需求的民眾可上台灣就業通網站查詢，或電洽24小時免付費客服專線0800-777-888。