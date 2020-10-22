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後段私大畢25歲領不到30K…他問文組要怎麼翻身賺大錢？

聯合新聞網 / 綜合報導
文組普遍低薪，有人問要怎麼做才能翻身。此為示意圖／聯合報系資料照片
文組普遍低薪，有人問要怎麼做才能翻身。此為示意圖／聯合報系資料照片

現在低薪成為常態，尤其文組出身的就業者在職場上更顯弱勢，一名網友稱過了25歲但一直找不到30K以上的工作，因此提問要怎麼做才能快速翻身？

一名網友在PTT發文表示，朋友從後段私立大學企管系畢業，找不太到高薪的工作，年屆25歲月薪一直都沒超過三萬元，他煩惱要怎樣才能翻身，原PO也問文組該怎麼做才能領到高薪。

網友紛紛提出建議：「重考醫科」、「從政」、「去國外留學洗一下學歷」、「志願役簽下去」、「去當房仲賭一把」、「做水電工或修冷氣其實很賺」，也有人給出量身打造的意見：「人脈好就搞業務直銷，腦筋好考國考，長得好看想辦法找個優質另一半，什麼都沒有就去買樂透賭賭看」；但也有人指出問題不是出在文組而是個人，有的政大生靠家教也能月入7～8萬。

根據行政院主計處公布的2019年全年薪資統計結果，全體受僱員工每人每月的平均經常性薪資為 41,883 元，各產業的每月平均經常性薪資僅不到一半高於平均，其中電力及燃氣供應業的經常性薪資達65,108元居首位，次之為金融及保險業的63,131元。整體薪資未達平均值的行業有「藝術娛樂及休閒服務業」、「住宿及餐飲業」、「其他服務業」及「教育業」（泛指補教業）等等，幾乎都是屬於文組的行業。

薪資 高薪 PTT

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