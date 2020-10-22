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她非本科系卻順利錄取科技業 網揭老闆「愛用」2原因

聯合新聞網 / 綜合報導
有網友表示，部分老闆喜歡用無相關背景者，一來因為好教，二來較便宜。 圖／pakutaso
有網友表示，部分老闆喜歡用無相關背景者，一來因為好教，二來較便宜。 圖／pakutaso

一般在求職、求才時，不管是資方還是勞方，多少都會注意職缺與求職者的專業度及適配性，特別是一些較講求專業度的工作，更會以本科系畢業者為優先錄取考量。近日一位日文系畢業的網友意外以錄取電子科技相關的工作，讓她好奇錄取的標準在哪，結果意外釣出職場內幕。

該名女網友表示，自己是日文系畢業、曾在服務業工作兩年，最近想轉換跑道，結果意外應徵上某電子科技公司的業務助理。她表示，原以為公司會錄取沒經驗且非專業領域的她，是因為工作是「屎缺」，結果不僅薪水比她開的高，老闆也很喜歡教她這行業的相關知識，同事也對她很有耐心。

雖然據老闆說，當初會錄取她的原因，是人資面試時，覺得她「會把工作當一回事」且積極向上，因此儘管她沒有電子相關背景，也決定錄用。但公司簡單決定人選的方式讓她至今仍感困惑，到底是什麼條件才會讓沒有相關經驗的人錄取呢？也很擔心是否會因自己沒有經驗而被資遣。

較有社會經驗的網友認為，有時候公司會更看重求職者態度而非背景，且原PO應徵的是專業性不需太高的業務類工作，自然機會更大。「有時候更看重的是態度，甚至表出來的吸引力和行為」、「業務類工作本來就不是看你大學學甚麼的，而是需要某些人格特質」、「業務相關的職缺，大部分是看你給人還有談吐的感覺。相關產業的東西，公司大多會慢慢教你，讓你有概念」、「跟我認識的一個學姊很像，她常常換工作，很神奇的沒經驗卻都錄取……人家問他怎麼辦到的？她說：誠懇」。

另也有過來人表示，說不定公司看上的就是她「一片空白」，「有時候其實白紙比經驗老道的更容易教，經驗老道的大部分都會有自己的見解，有時候反而是麻煩」、「通常沒經驗的比較好教。社會經驗多了，就會知道要推工作閃工作，不是當初自已應徵範圍工作的不做」，有人更透露「有一個原因是本科系較貴，公司不需要花這麼多錢去請，還可以用非本科系壓低薪資，通常屎缺機率高」。

其他人則鼓勵原PO可以更自信一點，「既然錄取了，那就加倍努力，甚至加班花時間學習」、「就是你的認真態度然後遇到（貴人）好老闆要培訓你啊」。

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