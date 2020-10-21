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她放棄台積電面試被罵「很傻」 網勸：別浪費生命！

聯合新聞網 / 綜合報導
台積電。 報系資料照
台積電。 報系資料照

許多人夢想進大公司工作，不僅薪資優渥、若尋找新工作也較容易錄取。一名女網友接到「台積電」的面試，但因滿意現在的工作及房子合約問題而推掉面試，讓他的朋友相當傻眼，此文一出，引起許多網友熱烈討論。

一名女網友在「Dcard」工作版發文，她接到台積電的面試邀請，但卻推掉了，原因是現在已有工作且房子合約問題，表示很滿意現在的工作，雖然薪資不多，但和主管及同事都相處得很好，且她對於去台南工作沒有很大的吸引力。

當初由於被朋友建議原po才去投了台積電履歷，告知朋友推掉面試後，朋友卻罵她「很傻」，雖然原po認為頂著過去在台積電工作找下一份工作很容易，但做製程輪班的工作不是她所嚮往的生活，於是想問問網友們，是否會放棄台積電工作。

有網友表示，有自己的目標不去台積電也不可惜，「如果有明確的目標，知道自己未來想發展的領域，幹嘛去台積電浪費生命」、「不缺錢其實就沒差」、「台積電是用生命去換的，別鬧了」、「沒有對錯啊，人生自己的選擇，況且沒人一直出，怎麼有人可以進？反向思考一下就了啦」、「妳是推掉面試邀請不是推掉offer，面試了也不一定會上，所以沒什麼好可惜的」。

有網友則認為，進去台積電對自己的未來有幫助，「傻，但你又還沒錄取，真的進去後並不是要你待滿一輩子，你可以3年、5年後離職，甚至待滿1年領完年終分紅，下一份工作你就可以很驕傲的提起妳待過台積電」、「還沒進去就擔心這麼多，進去你也待不了幾個月，別想太多了」、「台積電我倒是蠻建議去蹲個幾年，因為是台灣的龍頭企業，你所嚮往的生活，我覺得可以晚幾年後再過也不遲」。

台積電 面試 薪資 履歷

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