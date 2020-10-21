「太好賺了！」網狂問畢業後出路 一面倒選房仲贏台積電

一名網友18日在PTT留言問：「畢業去台積電還是當房仲好」，網友竟一面倒要大家選當房仲勝過去台積電當工程師，稱當房仲實在是「太好賺了！」賣一間房等同於一名台積電菜鳥的年薪，當然選房仲。

一名網友在PTT留言道：「現在台積電大舉招募人才，薪水也是有名的高，但台灣房價也是有名的高，而且(近)年最近台灣人發了瘋似的買房，隨便賣一間2000萬的房，服務費就遠超台積電菜鳥年薪了吧。」

網友留言竟一面倒選房仲，認為「可以當房仲誰要去台積電，賣一間房子等於台積電一年的收入，每個月只要賣一間，房仲一年的收入=台積電工作12年。」有網友稱他朋友在此波疫情買房潮下，「菜鳥房仲最近三個月可以賺100萬」、「房價只會漲不會跌」、「新竹竹北根本隨便賣隨便賺」。還有人說，與其進台積電當工程師，不如賣房子給台積電的工程師，爽賺他們的錢，「好上加好」。

也有人認為，如果選當房仲，那現在讀書幹嘛。但也有網友挺台積電，認為「剛畢業去台積電+1。房仲看人做。」並有人提醒網友，選擇行業必須考量自身的人生規畫，「有結婚生子打算選台積電，奉行不婚不生選房仲。」

針對房仲如何收取仲介費？也引起網友的好奇。按法規規定，仲介買賣服務費「不得高於成交總價的6%」，不過隨著競爭激烈，有些房仲會願意犧牲部分佣金求績效，僅收取0.5%仲介費也時有所聞。

有仲介公司2,000萬的案子拿5%，公司拿到100萬，業務拿8%傭收8萬，買賣銷售方各一半，最後一人拿4萬。有些仲介公司收取100萬費用後，業務可分50萬至70萬。若非超級房仲，通常來說不是每人每月都有大單，可能要等上幾個月才會有筆大單。難怪有網友說：「一堆人吹房仲多好，真正賺錢一定不多啦！房仲很吃個人特質，很多人做沒幾個月就走了，不然怎麼天天招一堆人？而且台積電做不下去可以轉職，房仲做不下去怎麼辦？簽下去嗎？」