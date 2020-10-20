她曝當公務員7個月壓力大想離職原因 網友勸：逃避可恥但有用

對許多人來說，公務員是很穩定的鐵飯碗，但考上後就一定一帆風順嗎？一名女網友發文抱怨擔任公職7個月，卻因為壓力大，常常被逼得喘不過氣來，尤其主管個性陰晴不定，更讓她萌生想離職的念頭，貼文一出引來很多人的關心，多數人留言安慰她並勸她待不下去就離開。

原PO在《Dcard》寫道去年（2019）考上公務員，目前在公所上班，但她發現最近自己的身心狀況很差，主要原因是主管給的壓力超大，讓她非常壓抑。原PO說不論休假還是下班都要處理工作的事情，加上主管又很機車，她還聽聞有很多工作10幾年的資深員工被逼到調職。

她說因為是初任公職，所以很多東西都要從頭學習，但主管卻會酸說「這不是工作半年多該有的水準欸！妳通過國考程度不能僅是如此，不夠！」不過她自認工作上非常盡力，問心無愧，只是主管的個性卻很急，常常把人逼到沒辦法喘息，讓原PO每天早上起床都覺得很厭世。

除了來自主管的壓力之外，原PO也抱怨收發文的人員常常莫名其妙對她兇，讓她很受不了這個職場環境。另外近期有個大型活動要進行，但原PO完全沒經驗，前任員工也沒有留下任何書面資料給她參考，讓她只能從0開始，慢慢一步一步準備。

這些壓力讓原PO很受不了，也因此很想離職來準備三等考試或者重考，她上網發文求助鄉民們的意見，「請問大家都怎麼撐過這段期間呢？」貼文引來許多網友的討論，有人勸她離開，「如果是我會離職再重考，逃避雖然很可恥但很有用，一直在那種環境下，人會忘記自己還能逃避，而選擇了更糟糕的答案」、「重考的確是最快途徑」、「如果真的很不舒服就重考吧」、「辭職吧…身體健康才是最重要的」。

不過也有人有不同看法，「自己要學著轉念，不要太在意別人的評價」、「除非妳很有把握重考一定會考得比現在好，而且不會遇到相同的機車主管」、「覺得妳自己先調適，辭掉的話，下一份工作主管也可能很機車」、「第一份工作都得調適的」、「第一份工作是最辛苦的，熬過去之後年資有了，之後就不會再這麼可怕了」、「做公職還撐不下去，那妳還能做什麼？」