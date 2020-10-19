全金聯:銀行員核百萬件紓困貸款 超時工作要給加班費

疫情期間為發放紓困貸款，銀行員工嚴重超時工作。全國金融業工會聯合總會（全金聯）今指出，銀行紓困貸款後續貸後管理工作係可事先預期且無時效緊迫性，不適用勞基法有關「天災、事變或突發事件」之特殊規定，銀行業可預先調度或增派人力因應，並依法給付加班費。

根據財團法人中小企業信用保證基金（信保基金）統計，疫情期間(04/30-08/17），銀行業配合政府政策辦理勞工紓困貸款業務申請，總計核保件數929898件。

當時頻頻傳出銀行員工嚴重超時工作、未依法給付加班費等問題。後經北市勞動局實施專案勞動檢查，包括信保基金及元大銀行、台灣銀行、凱基銀行等金融機構均涉有違反勞動基準法，全金聯強調，若此次疫情導致紓困貸款為長期性業務，則勞動部應重新檢視關於紓困業務辦理屬於勞基法「事變」範圍之解釋，以避免銀行業者濫用致使員工權益及健康遭到犧牲，甚至發生銀行員過勞憾事。

為此，全金聯於10月初正式致函勞動部，說明前揭勞工紓困貸款措施縱有借款人逾期，銀行業者依信保基金作業規定時程2個月內通知信保基金，再依規先向信保基金申請代償，始符紓困情境，故應無積極、強力、限時催討之理。工會進一步主張，銀行業者辦理此次紓困貸款之後續貸後管理工作，既為可事先預期且無時效緊迫性可言，亦可由預先調度或增派人力因應，顯已非屬勞基法所定「事變」範圍，建請勞動部勿予認定可適用勞基法第32條第4項及第40條有關「天災、事變或突發事件」之特殊規定，以符勞基法保障勞工權益之立法目的。

勞動部接獲全金聯公文後，部長許銘春指示勞動條件及就業平等司研議後，日前函覆全金聯明文指出：「查勞動基準法第32條第4項及第40條所定『天災、事變或突發事件』發生時之延長工時或假日出勤，多有緊急、特殊性質。銀行業者因嚴重特殊傳染性肺炎疫情影響，配合政府辦理紓困貸款相關業務，後續貸後管理工作如為可事先預期且無時效緊迫性，亦可由預先調度或增派人力因應者，尚與前開有關『天災、事變或突發事件』情況有別。」

全金聯感謝勞動部充分尊重工會意見，做出明確行政解釋。全金聯並向銀行業者喊話，切勿再濫用勞基法關於「天災、事變或突發事件」事由，違法使銀行員超時加班；也呼籲勞工不要忍氣吞聲，可向工會申訴業者違法情事，讓所有金融機構的慣老闆無所遁形。