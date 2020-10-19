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紓困貸款貸後管理 不屬可超時加班的「事變」

聯合報 / 記者沈婉玉／即時報導
全國金融業工會聯合總會今天表示，資方不得以辦理紓困貸款貸後管理的理由，以「事變」為名，違法迫銀行員超時加班。圖／全金聯提供
全國金融業工會聯合總會今天表示，資方不得以辦理紓困貸款貸後管理的理由，以「事變」為名，違法迫銀行員超時加班。圖／全金聯提供

辦理紓困貸款讓許多銀行員超時加班勞動部明確指出，紓困貸款的貸後管理，不屬緊急、特殊性質的「天災、事變或突發事件」，不可超時加班或假日出勤。全國金融業工會聯合總會（全金聯）今呼籲資方，辦理紓困貸款的貸後管理，不能再濫用「事變」的理由，違法迫銀行員超時加班。

全金聯也呼籲勞工不要忍氣吞聲，若資方有違法情事，可向工會申訴。

全金聯指出，根據信保基金統計至8月17日，銀行業配合政府政策辦理勞工紓困貸款業務申請，總計核保件數近93萬件，銀行員嚴重超時工作、未依法給付加班費等問題頻傳。

全金聯認為，此次疫情導致紓困貸款為長期性業務，要求勞動部解釋勞基法中，有關「事變」範圍的解釋，以避免銀行業者濫用使員工權益及健康遭到犧牲，造成銀行員過勞。

勞動部函覆明確指出，勞基法規定可延長工時或假日出勤的「天災、事變或突發事件」，多有緊急、特殊性質。銀行業配合政府辦理紓困貸款相關業務，後續貸後管理工作若可事先預期且無時效緊迫性，可預先調度或增派人力因應，與「事變」狀況有別。

超時加班 勞動部

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