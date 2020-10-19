他想早退休領錢享樂！網推「做這事」35歲開領退休俸

出外工作相當辛苦，不少人都希望能早早退休領退休金，有網友發問，有沒有適合男生的工作可以30到40歲退休，且可領取終生俸的，對此，大批網友都直呼「簽下去，國軍需要你」，有人現身說法，「15歲簽下志願役成為國軍，35歲就可領退休金」。

有網友在PTT發文詢問，有沒有適合男生的工作，輕鬆一點、沒有壓力、30到40歲可以退休，且可以領終身俸，讓他可以好好享受人生。

對此，多數網友都建議「就簽下去」、「簽下去啊」、「當兵啊」、「國軍」、「國軍需要你」、「軍人」、「志願役」、「志願役士官長啊，18歲起服役20年，軍官22歲畢業才服役，也要到42歲退休」、「我有認識15歲就簽下去的，現在35歲已經退休領終身俸」、「讀軍校，最快38歲就可退休領終身俸」。

不過有網友持反面意見表示「簽下去其實很難，我跟一堆連長都聊過了，卡個泡泡你升不上，就會隱性逼退你，其實要過那個檻不容易，國軍也會篩人的，軍校士校熬到終身俸最容易，但是學校時期很難過」。

還有網友開玩笑「投胎投的好，退休沒煩惱」、「生對家庭最重要」、「牛郎，不要亂花錢存個5年就可以退休了」、「有錢人兒子」、「當民意代表」、「里長」。